Quem sabe faz ao vivo

Uma das características mais marcantes de Dua Lipa é que – ao contrário da maior parte das popstar atuais – a voz rouca e marcante soa tão bem ao vivo quanto no estúdio. Não foi por acaso que a New York Magazine a definiu como “antipop star”. O The New York Times também se derreteu em elogios à novata, que consegue aliar a boa estética de suas produções a letras que alternam problemas amorosos com temas mais leves, sempre com um pé na música dançante.

Influenciada por artistas como P!nk, Nelly Furtado e Destiny Child, Dua já tem marca própria, a onomatopeia Mwah, de Blow Your Mind (Mwah), que simula um beijinho nada inocente. “A música é definitivamente uma das mais pops do disco. Toda essa coisa de ‘mwah’ aconteceu espontaneamente e é apenas um pouco de diversão. Todos simplesmente ficaram loucos e por isso é tão divertido, foi todo um ponto alto pra mim cantar isso“, disse em recente entrevista. Distribuindo “mwahs”, sorrisos e hits, Dua Lipa quer agora se firmar no concorrido panteão da música pop.