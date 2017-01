Quem nunca? Bonner apaga fotos com Fátima e some das redes sociais

O apresentador William Bonner, que já fez sucesso entre seus seguidores twittando durante o Jornal Nacional, ultimamente está sumido das redes sociais. Porém, recentemente os seguidores do âncora global perceberam que as fotos com a ex-mulher, Fátima Bernardes, foram deletadas do perfil no Instagram.

O casal anunciou o fim do casamento de 26 anos em agosto de 2016. Antes da separação, Bonner costumava postar fotos ao lado de Fátima e muitas selfies. Entretanto, a foto mais recente foi tirada na praia do Pepino (RJ) e publicada em 1º de agosto do ano passado.

O apresentador também bloqueou os comentários nas últimas publicações, tirando a opção de seus seguidores deixarem mensagens.