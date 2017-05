Queda de cabo energizado durante show de Wesley Safadão deixa 10 feridos

Cerca de 10 pessoas ficaram feridas na noite de domingo (30), durante o show ‘Vai Safadão’, do cantor Wesley Safadão, na área externa do Centro de Convenções, em Olinda (PE). De acordo com os organizadores do evento, por volta das 21h ventava muito e um cabo energizado que sustentava um balão de publicidade caiu, bateu em uma grade atrás de um dos bares e algumas pessoas que estavam perto levaram choques e houve um princípio de tumulto.

Com a confusão, o show no trio elétrico foi interrompido por cerca de 10 minutos. Cerca de 20 mil pessoas estavam na apresentação.

A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar as causas do acidente. Segundo a PC, seis pessoas prestaram queixas na Central de Flagrantes, na Zona Norte do Recife. Uma das vítimas foi uma mulher de 33 anos, que foi internada no Hospital da Restauração (HR). Ela sofreu uma fratura na perna e o estado de saúde dela é estável. As outras vítimas foram socorridas por equipes médicas do evento e foram encaminhadas para Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda de acordo com os organizadores, toda a assistência aos feridos está sendo prestada e apenas uma mulher continua internada. As vítimas terão o tratamento custeado pela empresa responsável pelo show.