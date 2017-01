Quatro Vidas de Um Cachorro: Reações fora da tela

Uma cena chocou parte da internet na semana passada. Um cão aparentemente assustado e com medo é obrigado a pular em uma piscina cheia de ondas. O vídeo, supostamente gravado durante o set de filmagens do longa Quatro Vidas de Um Cachorro, que estreia hoje nas salas de cinema, despertou a ira dos defensores de animais e de ativistas que reagiram com uma campanha ...