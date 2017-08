Quatro por três

Diáspora

“Acalma a tormenta. Pereceram. Os que a estes mares ontem se arriscaram.” Assim como em outras músicas dos Tribalistas, Diáspora começa com um recital de poesia sob a declamação e voz potente de Arnaldo Antunes. A canção abre o novo disco do grupo e fala sobre refugiados e imigrantes, num contexto geopolítico mundial. “O barco cheio de fariseus. Com os cubanos, sírius e ciganos”, canta Marisa, Carlinhos e Arnaldo. Entre os acordes de violão, a música é a mais animada entre as quatro.

Fora de Memória

Literária e com participação de Pedro Baby e Pretinho da Serrinha, a canção discorre sobre memória, de possibilidades e esquecimento. “Fora da Memória tem uma recompensa. Um presente pra você. Você que não pensa, no que foi, no que será, no que foi, no que viria”, canta Marisa Monte. Os graves de Arnaldo Antunes ecoam como backing vocal. Com um violão proeminente, a música é melodiosa, simétrica, suave e flerta com o bolero.

Um Só

Música-provocação, Um Só é um manifesto sobre a integralidade. “Somos comunistas e capitalistas. Somos anarquistas. Somos o patrão”, canta Marisa numa intercalação com os vocais de Carlinhos e Arnaldo. A sintonia do trio se reafirma no momento em que cantam juntos a frase-título. Baixo, eletrônicos artesanais, berimbau, afoxé, tamborim e bateria se misturam numa potente melodia.

Aliança

O amor mais uma vez serve de temática para as canções dos Tribalistas. O amor, em sua mais nobre e leve euforia, se joga entre véus e grinaldas, chuvas de arroz e lua de mel. A música tem o poder de se tornar a queridinha dos casamentos ao unir violão, cavaquinho, ganzá e guitarra, com a voz de Marisa Monte como porta-bandeira e participação mais uma vez de Pedro Baby e Pretinho da Serrinha.