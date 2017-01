''Quando terminamos, ainda estava apaixonado'', diz Marcello Novaes sobre Letícia Spiller

Casados por quatro anos, Marcello Novaes e Letícia Spiller emocionaram os telespectadores, na noite deste domingo (15), enquanto o ator participava do quadro "Arquivo Confidencial", no "Domingão do Faustão" (Globo).

Na atração, após ouvir um depoimento da ex-mulher, Novaes respondeu que o fim do casamento foi muito difícil para ele porque estava muito apaixonado na época.

"Quero dizer que você é uma pessoa muito importante para mim", disse a atriz em seu depoimento.

"A gente era muito imaturo quando começou a namorar. Eu, muito mais, porque tinha 21 anos, praticamente um bebê. A gente se desentendeu muito nessa época, muito pela diferença de perspectivas, mas acho que a vida nos uniu e nos algo que nunca vai separar, um fruto de nossa relação", declarou Letícia, sobre o filho que tem com o ator.

Novaes, em seguida, ficou com lágrimas nos olhos e revelou tersido ele quem a indicou para viver Lenita em "Sol Nascente", atual novela das 18h, na qual contracenam.

"As pessoas brincam sobre trabalhar com minha ex-mulher, que eu tenho um relacionamento muito bom. Mas ela é uma pessoa que tenho extrema admiração como mulher, profissional, mãe", disse

"Quando a gente terminou foi dificílimo para mim. Terminei ainda amando demais, estava muito apaixonado. E acho que ela também gostava bastante de mim", revelou.

A participação de Novaes na atração fez com que o nome dele fosse parar nos "trending topics" do Twitter, os assuntos mais comentados da rede naquele momento. Muitos usuários torciam para que eles reatassem -expressão conhecida na web como "shippar".

Os dois atores ganharam destaque ao formar o casal Raí e Babalu na novela "Quatro Por Quatro", exibida pela Globo em 1994.

Depois, se casaram no ano seguinte, ficando juntos até 2000. São pais de Pedro, 19. Também atuaram juntos em "Zazá", trama de 1997. Em "Sol Nascente", voltaram a viver um casal após mais de 15 anos da separação. No fim do mês de outubro, foi ao ar a primeira cena de beijo dos personagens Vittorio e Lenita, que eles interpretam.