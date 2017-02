Quando música torna-se imagem

“A questão de quanto sai é muito relativo. Filmar é algo caro pra realidade das bandas, porque exige diversos profissionais pra produção de um clipe”, é o que aponta do diretor Cléber Cardoso, da Granada Filmes, que assina videoclipes de bandas como Boogarins, Black Drawing Chalks, Versalle, Far From Alaska, além de produções de Jota Quest e do grupo Agridoce. “Eu já...