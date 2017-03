Quando a praça também é museu

No lugar de carros, pessoas. Depois da entrega da Praça Cívica no aniversário de 82 anos de Goiânia, a praça mais importante da cidade agora é tomada por transeuntes que se dividem entre passear em seus museus, como o Museu da Imagem e Som (MIS) ou o Zoroastro Artiaga, tirar fotos no novo monumento criado por Siron Franco, ou andar de bicicleta, caminhar por seus extr...