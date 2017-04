Quando a força do querer de um afeta a força do querer do outro é o mote da nova novela das nove

Se existe algo comum a todo ser humano é que todos temos um sonho, um desejo, um querer – os quereres são múltiplos e se interligam, interagem entre si, nesse grande painel da convivência humana, harmonizando-se ou chocando-se uns com os outros. Movidos pelo querer, somos o tempo todo desafiados a fazer escolhas. Escolhas que nos fazem bem ou que se voltam contra nós. São questões que nos unem em um mundo em ebulição, no qual as certezas e os valores estão em pleno questionamento.

Na novela das nove que estreia amanhã, A Força do Querer, de Glória Perez, essas questões se traduzem por intermédio da história de diferentes personagens, seus quereres e suas escolhas. Mais uma vez, como é comum a todos os seus trabalhos, a autora vai falar de diversidade, tolerância, dificuldades de compreender e aceitar o que é diferente de nós.

Escolhas

Caio (Rodrigo Lombardi), advogado, largou a possibilidade de administrar uma das maiores empresas do Brasil, a Garcia, quando Bibi (Juliana Paes) terminou o relacionamento com ele. Sem olhar para trás, trocou o Rio para ir se aventurar nos EUA. Passados quase 15 anos, Caio entende que esse é o momento de voltar ao Brasil e encarar o que deixou para trás. Um homem movido por ideais éticos, que, ao conseguir crescer e ter sucesso em um alto cargo ligado à Justiça, vive um grande conflito íntimo ao ver sua vida cruzar novamente com a de Bibi, que terá enveredado pela vida do crime.

Bibi não conseguiu terminar a faculdade de Direito, onde conheceu Caio, mas tem certeza de que fez a escolha certa ao abandonar este homem. É do tipo que ama demais, quer e só entende o amor em temperatura máxima. Conhece e casa-se com Rubinho (Emílio Dantas). Em um certo momento, o casal passa por uma grande dificuldade financeira, mas ela acredita que, se continuarem juntos, tudo vai dar certo. Custe o que custar.

Hoje, quem tem a possibilidade de administrar a Garcia é Ruy (Fiuk), filho de Eugenio (Dan Stulbach), um dos donos do negócio. O jovem da alta sociedade parece ter a vida organizada: além da posição profissional, está noivo de Cibele (Bruna Linzmeyer) – mulher de família rica e futuro promissor. Mas, em uma viagem de trabalho a Parazinho – vila fictícia no Pará –, ele fica encantado por Ritinha (Isis Valverde). Ruy quer essa mulher. Mas não quer abrir mão do noivado e de seu futuro por ela... Ritinha adora a atenção de Ruy. Flertar com o carioca a faz se sentir desejada, adora sentir o fascínio que exerce sobre os homens, assim como as sereias. Apesar de ser noiva de Zeca (Marco Pigossi), um rapaz conhecido por sua boa índole e perdidamente apaixonado por ela, nada a impede de jogar com Ruy. Ritinha gosta de seduzir, conquistar, e isso é instintivo nela.

Zeca é um tipo rude, passional, coração enorme. Nascido e criado em Parazinho, é caminhoneiro e tem no veículo não só um trabalho, mas um sonho realizado. Está feliz com sua amada e não poderia desejar que a vida fosse melhor. O amor que sente por ela fala mais alto que tudo. Mais alto do que a razão. Mas, ao saber do envolvimento de Ritinha com Ruy, decide se mudar para Niterói (RJ) e recomeçar. Zeca quer reconquistar seu meio de trabalho e se libertar do fascínio que Ritinha exerce sobre ele. Lá, conhece Jeiza (Paolla Oliveira), uma mulher diferente de todas as pessoas que já conheceu. Jeiza é policial, trabalha no Batalhão de Ações com Cães e sonha em se tornar lutadora de MMA. Difícil é encontrar um parceiro que entenda e respeite seu trabalho. Jeiza quer conquistar os ringues e mostrar que mulher pode fazer o que quiser. Ao ver o sofrimento de Zeca, se aproxima dele e tenta ajudá-lo a esquecer Ritinha.