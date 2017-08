Quando a ansiedade atinge o sexo

O sexo é um dos maiores escapes da ansiedade, orientam os especialistas. Como na prática sexual ocorre uma grande liberação de energia, que descarrega a ansiedade, o sexo é um dos remédios contra os excessos de preocupação. De acordo com o psiquiatra Issac Efraim, quando a pessoa é cronicamente ansiosa, a tensão pode voltar rapidamente. Em alguns casos as consequências são inversas e resultam em frigidez e a tão temida impotência sexual masculina.

Quase 40% da população mundial masculina sofre com a ejaculação precoce, por exemplo, e muito dos casos a disfunção é causada por fatores psicológicos. A ansiedade pré-sexual é comum, segundo o profissional, mas quando vem em excesso atinge outras especificidades do organismo humano. “Quando maior a ansiedade do homem de impressionar a parceira e quanto mais ele valorizar emocionalmente o ato sexual e da conquista, maior a possibilidade de ter ejaculação precoce”, explica o psiquiatra. “Nesse estado, uma vez que a pessoa trate a ansiedade, a vida sexual encontrará equilíbrio e qualidade.”