Qual cidade tem o melhor Carnaval de Goiás?

A folia em Goiás está cada vez melhor e para quem pensa em viajar neste Carnaval as possibilidades para divertir em solo goiano são muitas; com isso, vote e nos ajude a fazer o ranking das melhores cidades para se curtir no Estado

Reprodução/Prefeitura/Pirenópolis