Publicação de Padre Fábio de Mello causa polêmica com Antônia Fontenelle; veja vídeo 🎥

Uma publicação do Padre Fábio de Mello no Instagram não agradou a atriz Antônia Fontenelle, que resolveu dar uma lição de moral no religioso.

Em um vídeo publicado por ele na rede social, um bebê aparece tomando um verdadeiro 'banho' em uma panela cheia de chocolate derretido. “Há pessoas que desconhecem o significado de equilíbrio e moderação”, brincou na legenda.

Após a publicação, Antônia Fontenelle republicou o vídeo e fez um comentário criticando o padre: “Indignada com essa imagem. Um crime o que fizeram com essa criança. Nao vejo graça, as pessoas perderam o senso, o limite… Uma criança dessa idade nao pode comer chocolate, sem falar no desconforto que ela foi submetida, vi todos rindo , achando o maximo, medo do ser humano”, escreveu.

Veja abaixo: