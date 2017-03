Pub comemora 5 anos com show da banda Fresno em Goiânia

A casa noturna Diablo Pub está celebrando cinco anos com uma programação recheada de shows e DJs da casa e convidados. Confira a programação completa abaixo:

Diablo 5 anos: A Festa! feat DJ Cinara (SP)

Quem cuida da pista hoje é a DJ Cinara (SP), bi-campeã brasileira de um dos maiores campeonatos de DJs do mundo, o Red Bull Thre3style. Já dividiu palcos com nomes como MV Bill, Rael, Mano Brown, Emicida, Black Alien, Negra Li, Flora Matos, Karol Conka, Mr. Catra, Projota, KL Jay e DJ Cia. No line up da noite ainda estão três queridinhos da casa: Pedro Hernandez, Alan Honorato e Daniel de Mello.

Dia: Sexta-feira (17)

Horário: a partir das 22h

Entrada: R$15 até 23h30 com nomes na lista bônus.

Nomes pro email: lista@diablopub.com.br

Tropkillaz ft. DonCesão

O duo de música eletrônica Tropkillaz é presença certa nos melhores festivais e festas que rolam Brasil e mundo afora e desembarca na Diablo nesse sábado de aniversário. Conhecida pelas parcerias que fazem com músicos de diferentes estilos, a dupla se apresenta ao lado de DonCesão, parceiro habitual deles e um dos principais nomes do rap nacional atual.

Dia: Sábado (18)

Horário: a partir das 22h

Ingressos: R$ 40 (segundo lote) / $50 na porta

Compre seu ingresso antecipado via SYMPLA

Fresno + Black Drawing Chalks

A Diablo fecha as comemorações de aniversário com dois shows no domingo: os conterrâneos Black Drawing Chalks, que se reúnem de vez em quando apenas em ocasiões especiais, dividem o palco com a gaúcha Fresno - com mais de 15 anos de banda, os fãs já podem se preparar para reviver as dezenas de sucessos antigos e atuais.

Dia: Domingo (19)

Horário: a partir das 17h

Ingressos: R$ 50 (segundo lote) / R$ 60 na porta

Compre seu ingresso antecipado via SYMPLA

Serviço

Endereço: Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Não é permitida a entrada de menores de 18 anos.

É necessária a apresentação de documento com foto.