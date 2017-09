Psicanalista Contardo Calligaris participa de debate em Goiânia; veja vídeo 🎥

Sexo, amor e morte são alguns dos temas que servem de combustível para a série Psi, criada pelo psicanalista Contardo Calligaris e exibida pelo canal a cabo HBO. Também um dos mais requisitados terapeutas do País, ele esteve em Goiânia no último fim de semana para participar da Mostra Psi, que segue até a próxima quarta-feira (6), no Cinema Lumière no Shopping Bougainville.

Durante o evento, ele debateu com o público temas por vezes espinhosos como suicídio, desejo e sofrimento. “Acredito que a ficção tem a capacidade de nos transformar muito mais do que a transmissão das ideias”, ressaltou. Pouco antes do encontro com o público, ele aceitou o convite do POPULAR para um bate-papo conduzido pelo organizador da mostra, Lisandro Nogueira. Confira no vídeo.