Quem decidiu não comer nenhum tipo de carne no período da Quaresma, a nutricionista Cristiane Spricigo indica incluir na alimentação as proteínas de origem vegetal. “O ideal é consumir quinoa, leguminosas como o feijão, o grão de bico e a lentilha, além de cogumelos que são uma boa fonte proteica, assim como as castanhas, a soja, o amaranto e o sorgo”, afirma.Para que...