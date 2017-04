Protagonista de 'A Usurpadora' é atração principal de festa em Goiânia

A atriz e cantora venezuelana Gabriela Spanic vai estar em Goiânia no dia 19 de maio para a 100ª edição da festa ‘O Rio Vai Descer’ na boate Roxy, no Setor Oeste. Gabriela deve cantar algumas músicas, dançar e tirar fotos com os fãs após a apresentação.

Amorex, cata só quem a gente tá trazendo pra vocês! Gabriela Spanic diretamente do México! Dia 19 de maio só aqui na ROXY! ❤ Uma publicação compartilhada por Roxy Goiânia (@roxygoiania) em Mar 31, 2017 às 7:54 PDT

A artista ficou conhecida mundialmente ao interpretar as irmãs gêmeas Paulina e Paola Bracho na novela "A Usurpadrora", exibida pela primeira vez em 1999, pelo SBT. Ela também é considerada a maior vilã da teledramaturgia mexicana.

Serviço

Onde: Roxy Goiânia

Endereço: Rua 25, nº 39, Setor Oeste

Horário: 22h

Quanto: R$ 30 até 00:00 (com nome na lista) / R$ 40 até 00:00 (sem nome na lista) / R$ 40 até 01:00 (com nome na lista) / R$ 50 até 01:00 (sem nome na lista) / após 01:00, R$ 60

Nome na lista: Página da Roxy Facebook