Prosa Sonora terá atrações como Liniker e grupo Bongar

A terceira edição do festival Prosa Sonora vai destacar, a partir de setembro, em Goiânia, atrações musicais que figuram fora do circuito comercial. Entre presenças inéditas na cidade, o evento vai também promover encontros quase improváveis, como é o caso de um dos shows mais esperados, que colocará lado a lado o grupo Bongar (PE) e a voz de Liniker (SP, foto).

Ao todo, o Prosa Sonora trará a Goiânia 14 atrações que se dividirão em quatro apresentações no Teatro Sesi. Além do dueto entre o grupo pernambucano e a cantora paulista, a programação do festival, que O POPULAR divulga em primeira mão, terá atrações como o forró de rabeca de Maciel Salu (PE), o projeto do grupo Àttøøxxá (BA), Terra Cabula (GO), Cacai Nunes (DF), Cocada Coral (GO), Berra Boi (PB), Alessandra Leão e Caçapa (PE) e ainda discotecagem com Gerson Deveras (DF) e Furmiga Dub (PB).

Pela primeira vez, o festival abriu um processo seletivo para artistas goianos interessados em integrar a programação. Quatro atrações finalistas foram escolhidas pela produção e o público vai escolher a vencedora por meio de uma votação na página da Prosa Sonora no Facebook. A atração mais votada fará o show de abertura da série no dia 23 de setembro.

Programação

23 de setembro

20h – Atração escolhida pelo voto popular

21h – Maciel Salu (PE)

22h30 – Forró de vitrola com Cacai Nunes (DF)

12 de outubro

16h – Circo Bambulengo (GO)

17h – Circo sem Teto da Lona Furada dos Bufões – Dona Zefinha (CE)

23 de outubro

20h – Cocada Coral (GO)

21h – Bongar (PE) + Liniker (SP)

22h30 – Àttøøxxá (BA)

17 de novembro

20h –Terra Cabula (GO)

21h – Berra Boi (PB) + Alessandra Leão e Caçapa (PE)

22h30 – DJ Gerson Deveras (DF) + Furmiga Dub (PB)