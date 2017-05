Pronta para o ALTAR: suavidade e naturalidade têm dado o tom da maquiagem das noivas no grande dia

Muito além do vestido, da decoração da festa, das flores do buquê escolhidas à dedo ou do penteado do cabelo, a maquiagem é um dos elementos essenciais para a composição da noiva. Em toques suaves e elegantes, é possível criar efeitos diferentes para a arrumação do tão esperado dia e combinar com os diversos ornamentos que enaltecem o casamento. No mês de maio, aproveitando o encantamento da data, quando chega a hora da maquiagem, de acordo com o maquiador Kal Nascimento, que trabalha nas linhas coloridas de marcas como O Boticário, é o momento em que as noivas têm mais dúvidas sobre o que usar.

Entre o sofisticado e elegante para arrasar desde a cerimônia até o final da festa, o look reforça a tendência de uma make luminosa e de cobertura leve, ideal para ressaltar a beleza natural de cada noiva, além de destacar os olhos com um toque marcante. Vale frisar que, antes de tudo, é importante preparar a pele aplicando mousse de limpeza e, em seguida, o creme antioleosidade em todo o rosto, para uniformizá-la e fixar melhor a maquiagem. Com esse cuidado, é garantida uma maior duração. Usar a base no tom exato da pele também é essencial para produzir um look impecável.

Saber equilibrar o vestido adequado e a maquiagem para o casamento é garantia de sucesso. Além disso, personalidade é o tom da vez, com traços marcantes e originais, mas que não caiam na informalidade. Outra dica também importante é investir numa make que combine com o dia, além de estar adequada para o horário e estilo da cerimônia matrimonial. A busca pelas cores e tons ideais para a festa já está meio caminho andado. Sabendo disso, é só apostar em uma maquiagem que realce traços e contornos do rosto, numa aposta a boa e velha simplicidade.

Fica técnica:

Maquiador: Kal Nascimento

Fotógrafo: Lucas Assis

Modelo: Bianca Alves / Way Model

Vestido: Lucas Anderi para Un Rêve & Cymbelline Salvador