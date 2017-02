Projota toca em aniversário de bar tradicional de Goiânia

O ‘Bar da Tia e do Primo’, ponto de encontro de estudantes na Praça Universitária, comemora 32 anos com uma festa embalada pelo rapper Projota e a banda 3030, no dia 10 de março, a partir das 21 horas, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

“A tia e o primo” na verdade são mãe e filho que fizeram com que estudantes, entre um intervalo e outro de aula, encontrassem no lugar a extensão de suas casas. O local não tem garçom ou ambiente estilizado. Fica no meio da Praça Universitária, cercado dos monumentos do Museu Aberto de Esculturas e dos prédios das faculdades.

E é nessa simplicidade, como quem convida os amigos para um churrasco na varanda de casa, que o bar da ‘Tia e do Primo’ superou a mudança de moeda econômica e as crises no país. De suas cadeiras, muitos assistiram e até participaram de centenas de manifestações políticas ao longo das últimas décadas. Contrariando a crise econômica que afetou o setor de serviços, o bar continuou firme e se consagrou como um dos mais antigos da capital.

Em suas mesas, gente de esquerda, direita e centro já discutiram e até celebraram juntos. Porque não? “Estão todos em casa”, argumenta Marilene Lomazzi, a tia Marilene. Ainda segundo ela, sentir se em casa é o motivo que leva o tradicional bar a continuar atraindo jovens e adultos para rodas de conversa regadas a cerveja gelada, no intervalo das aulas, entre uma prova e outra, ou no tempo de descanso do estágio para a faculdade.

Segundo Lênio Roberto Lomazzi Franco, o primo, nesse ambiente jovem e descontraído é que nasceu o projeto de comemorar 32 anos com os shows do Projota e da Banda 3030. Ainda segundo ele, os cantores foram escolhidos pelo próprio estilo musical do bar, que é alternativo. “Aqui tocamos blues, jazz, reggae, rock nacional, int metal clássico, salsa, merengue e rap. Temos clientes de diferentes classes, religiões, culturas e estilos e respeitamos a todos. Queríamos um show universal”, reforça.

Projota

Ele está em todas. Virou parceiro inseparável de Anitta, cantou com Thiaguinho a música tema da Olimpíada ("Alma e coração"), emplacou músicas nas novelas "I love Paraisópolis", "Totalmente Demais" e duas no seriado "Malhação". Na nova temporada, "Pro Dia Nascer Feliz", lá estará ele de novo, com "Ela só quer paz", mesma trilha de um comercial de xampu em que várias famosas ecoam trechos da canção.

Para quem não o conhece, Projota costuma definir seu som como “meio Mano Brown, meio Djavan”. Sim, ele é romântico. Mas também fala de política, violência, racismo e desigualdade, como em “O homem que não tinha nada”, “A rezadeira” e “O portão do céu”. Cresceu ouvindo Leandro e Leonardo, é fã de Charlie Brown Jr., Cazuza e Legião Urbana, mas diz que o rap de contestação “mudou sua vida”.

Com um currículo repleto de parcerias – além de Anitta, Marcelo D2, Negra Li e Jota Quest estão na lista - no último dia 20 de janeiro, o cantor lançou o single “Oh! Meu Deus” música composta por Projota em parceria com Renan Saman.



Banda 3030

Depois de serem a grande novidade da música brasileira no Festival Planeta Brasil, em Belo Horizonte, a banda liberou no último dia 10 de fevereiro o novo vídeo no youtube da canção “Tempero na Batida”. O single é o terceiro do disco “Alquimia”, da banda 3030.

Após duas mixtapes (2010 e 2011) o 3030 lançou seu primeiro álbum em 2012, intitulado Quinta Dimensão. "Entre a Carne e a Alma" chegou ao primeiro lugar nas vendas do iTunes de Rap, ainda na pré venda, e já é comentado com um dos melhores discos do Rap Nacional dos últimos anos.

No YouTube, o canal oficial da banda (Canal3030) já ultrapassou os 30 milhões de views, e é sempre alimentado com material audiovisual inédito. Em 2014 músicas como "Foda Que Ela É Linda" e o acústico de "Mundo de Ilusões / Bom Dia" ultrapassaram juntas a incrível marca de 10 milhões de visualizações.

Serviço

Classificação: 18 anos

Ingressos:

- Pista: R$ 30,00

- Camarote: R$ 60,00 (Open: água, refrigerante e cerveja)

Pontos de Vendas:

- America Wings

- Dubai Bar

- Bloco Zona Cultural

- 2T

- Komiketo

Vendas online:

- Bilheteria Digital

Informações: (62) 9.9397 7000 / 62 9.8491 7709