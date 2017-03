Projota: “Rap não é uma modinha que passa”

José Tiago Sabino Pereira, o Projota, 30 anos, nasceu na periferia da zona norte de São Paulo, é um dos principais nomes do rap e se diferencia por mesclar o gênero com o estilo romântico. Tal diferencial, segundo o rapper, já foi motivo de preconceito no meio. Confira a entrevista. O rap passou praticamente décadas batendo na mesma tecla falando do social, da peri...