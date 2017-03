Projeto Sismografias Corporais apresenta instalação coreográfica no Centro Cultural UFG

Após 15 dias de residência artística no Núcleo de Experimentações Estéticas na Fazenda Fortaleza, em Cumari, o projeto Sismografias Corporais apresenta os resultados amanhã e sábado no Teatro do Centro Cultural UFG, às 20 horas. O trabalho reuniu 11 artistas de seis Estados com atuações variadas como coreógrafos, dançarinos, artistas visuais, arquiteto, músico e designer. ...