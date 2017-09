Projeto Poesia na Galeria homenageia Bariani Ortencio

A quarta edição do projeto Poesia na Galeria homenageia, nesta terça-feira, às 19h30, na sede da Secretaria de Cultura de Goiânia (Secult) o escritor e folclorista Bariani Ortencio. Haverá uma exposição de 22 telas com obras de artistas goianos retratando o homenageado, entre eles Amaury Menezes, Omar Souto, Alexandre Liah, Helena Vasconcelos, Eurípedes Santana, Alberto Tolentino e outros. As obras refletem vida e obra de Bariani. Durante a homenagem também haverá apresentação musical com as músicas compostas pelo homenageado, a quem será entregue certificado reconhecendo colaboração e incentivo à cultura goiana. Rua 84, nº 535, Setor Sul. Informações: 3524-1740.

Oficina

Artista plástico Elder Rocha Lima ministra curso de arte em Goiânia

O escritor, arquiteto e artista plástico Elder Rocha Lima, radicado em Brasília, vai estar em Goiânia para ministrar, a partir desta terça-feira, na Escola Piaget, o curso A Arte de Ver A Arte. As aulas serão no auditório da Escola Piaget. O objetivo é contribuir para as visões sobre a arte dos interessados em participar. Os encontros serão realizados todas as terças-feiras, à noite, das 19 às 21 horas, até o próximo 10 de outubro. Ao todo são seis encontros. O valor é de R$ 50 por encontro ou pacote de R$ 250 por todos. Rua 1025, nº 397, Setor Pedro Ludovico. Informações: 3255-4233 ou piaget@escolapiaget.com.br.