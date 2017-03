Projeto Mulheres por Mulheres reúne artes cênicas, audiovisual, literatura, artes visuais e música

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado amanhã, o projeto Mulheres por Mulheres invade o Teatro Goiânia hoje e amanhã com uma overdose cultural, com a exibição de filme, debates, artes cênicas, literatura, artes visuais e música. Hoje, o evento começa às 17 horas com a exibição do filme Precisamos Falar do Assédio, na sala de mídias João Bennio....