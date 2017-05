Projeto Moda e Arte é atração no Bosque dos Buritis

O projeto Moda e Arte nos Parques de Goiânia inicia sua programação neste sábado, a partir das 9 horas, com intervenções em diversas linguagens no Bosque dos Buritis, no contorno do lago. Para essa edição, a produção do projeto convidou cinco artistas visuais para fazer dupla com cinco designers de moda A ideia é promover o encontro de linguagens e propor um...