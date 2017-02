Projeto de bicicletas públicas foi incentivo

Lançado no final do ano passado em uma parceria entre a Prefeitura de Goiânia e a Unimed, o serviço de compartilhamento de bicicletas GynDeBike, segundo os integrantes do Goiânia em Fotos, incentivou a ideia dos passeios fotográficos dominicais. De forma espontânea, o coletivo tem incentivado o uso das bicicletas públicas entre quem tem vontade de participar, mas não...