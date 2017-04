Projeto da UFG disponibiliza livros sem burocracia para a comunidade

O projeto "Estante Solidária" da Universidade Federal de Goiás (UFG), realiza empréstimos de livros sobre os mais variados temas para toda a comunidade sem o controle das bibliotecas convencionais.

Os títulos ficam dispostos no hall de entrada da Faculdade de Educação, onde qualquer pessoa interessada pode retirar um exemplar, sendo necessário apenas que ela anote o título no caderno de registros e, claro, devolva a obra ao finalizar a leitura. O acervo é constituído mediante doações de alunos e professores, contendo diversos títulos acadêmicos e literários.

O projeto, orientado pelo professor Adão Peixoto, foi idealizado a partir da observação de iniciativas semelhantes presentes nos pontos de ônibus de Brasília, Campo Grande e Porto Alegre. “Vivemos em uma comunidade baseada na vigilância e punição, mas precisamos mudar. É necessário construir uma sociedade onde exista a confiança e não punições”, diz Peixoto.

Expansão

Iniciado em outubro de 2016, o projeto já tem boa adesão por parte de docentes e estudantes da Faculdade de Educação. O índice de devolução também é satisfatório, sem registros de perdas do acervo.

Com o apoio do Sistema de Bibliotecas da UFG, do Centro Editorial e Gráfico UFG e do Sindicato dos Docentes da Universidade (Adufg), o projeto poderá ser ampliado em breve. A proposta é melhorar o espaço e promover eventos. “Queremos dar mais conforto a quem procura a Estante, além de trazer grupos de leitura e discussão”, explica o professor.

Serviço:

Data: de 2ª a 6ª feira

Horários: das 8 às 17 horas

Local: Faculdade de Educação da UFG – Rua 235, Setor Universitário