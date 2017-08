Projeto Canto de Ouro chega à penúltima semana de shows

A 7ª edição do Goiânia Canto de Ouro chega à penúltima semana de shows do projeto. De quinta-feira a sábado, o elenco é formado por Jade Mustafé, Larissa Moura, Cristina e Fernanda Guedes e Ingrid Goldfeld (na foto, da esquerda para a direita), com apresentação no palco do Centro de Cultura Goiânia Ouro, às 21 horas. A primeira trupe é acompanhada pelos músicos Marcelo Maia (baixo), Edilson Morais (percussão), Fred Valle (bateria), Henrique Reis (teclado) e Dimar Viana (violão/guitarra).

Larissa Moura apresenta as canções Correnteza, de Tom Jobim e Luís Bonfá; e De Dois, composta por Gustavo Veiga e Carlos Brandão e Amor à Primeira Vista. Ingrid Goldfeld vai cantar Varandar, de Kiko Continentino; A Rã, de João Donato e Caetano Veloso; e Maria Planeta, de Marco Jabu. Fernanda interpretará Boa Companhia, de Kiko Continentino; Oferendas, do goiano Nilton Rabello e Maracatu Atômico, composta por Nelson Jacobina e Jorge Mautner. Já Cristina cantará Teletema, de Adolfo, Tibério e Gaspar; Namastê, que compôs junto com Marcelo Maia, e Farol de Milha, de Gustavo Veiga.

No domingo, o show começa mais cedo, às 20 horas, tendo Marcelo Maia e Manassés em show instrumental. O Goiânia Canto de Ouro tem o objetivo de mostrar ao público goiano a MPB produzida na capital. Paralisado desde 2013, o festival foi retomado neste ano pela Secretaria Municipal de Cultura. Até o encerramento na semana que vem haverá passado pelo palco do projeto mais de uma centena de artistas goianos, entre cantores e instrumentistas.

SERVIÇO

Shows: 7º Goiânia Canto de Ouro

Elenco de quinta-feira a sábado: Jade Mustafé, Larissa Moura, Cristina e Fernanda Guedes e Ingrid Goldfeld

Elenco de domingo: Marcelo Maia e Manassés, com show instrumental

Horários: Quinta a sábado, às 21 horas, e domingo, às 20 horas

Local: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro (Rua 3, esquina com a Rua 9, Centro).

Ingresso: R$ 20 (inteira)

Informações: 3524-2540 e 3524-2541