Projeto apresenta espetáculos em Anápolis

O Teatro Sesc Anápolis apresenta neste sábado programação especial no projeto Sesc Cênico. Na edição dois grupos sobem ao palco. O primeiro será o Grupo 5Planos com o espetáculo Caos, às 19 horas. A peça representa com metáforas as situações cotidianas que afetam a todos emocionalmente. Já Espécie (foto), o segundo espetáculo, às 22 horas, traz questionamento sobre o desconhecido e as diversas formas do corpo em sua contínua transformação, com classificação etária de 16 anos. Dentro da programação, haverá ainda, mais cedo, oficina teatral ministrada pelo ator Rodrigo Cunha, denominada Corpo Animalidade, das 9 às 13 horas, com inscrição gratuita. Ingresso: R$ 15 (inteira) e R$ 5 (para comerciários). Avenida Santos Dumont esq.c/ Zeca Louza, Setor Jundiaí, Anápolis. Informações: 3902-6900.