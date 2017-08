Programe-se: Sertanejo com sushi

Os cantores Leonardo e Eduardo Costa estão de volta na cidade com o projeto Cabaré em apresentação sábado, no Parque de Exposições Pecuárias de Goiânia. Outra atração do evento é o show do também sertanejo Gusttavo Lima. Mais um destaque da semana é a 15ª edição do festival Bon Odori, que será realizado sexta e sábado, no Clube Kaikan. Na programação, músicas, danças e comidas típicas da terra do Sol Nascente. A agenda cultural desta semana em Goiânia ainda conta com o segundo elenco do Chorinho com as cantoras Maíra e Maria Eugênia e a banda Diabo a Quatro, sexta-feira, no Grande Hotel. Confira os destaques e divirta-se.

SEGUNDA-FEIRA (21/08)

Malabares

Goiânia recebe de hoje até domingo o 11º Encontro de Malabares e Circo com uma intensa programação com oficinas, espetáculos, noite de aéreos, rodas de prosa, exposição, feira, grupos musicais e teatrais. As apresentações, entre elas do argentino Valetin Flamini (foto). serão realizadas das 10 às 20 horas na praça do Conjunto Itatiaia. A entrada é franca. A programação completa está disponível no site www.encontrogoianodemalabares.com.br.

Sonora Brasil

As cidades de Goiânia, Jataí e Anápolis entraram no roteiro nacional da 4ª edição do Sonora Brasil, um projeto do Sesc para divulgar expressões musicais. Na programação, as bandas Corporação Musical Cemadipe (GO), A Bandinha (AM), Sociedade Musical União Josefense (SC) e Quinteto de Metais da UFBA (BA). Além dos quatro grupos em destaque, abrem a semana de shows os goianos Banda Marcial José Lobo, hoje, e Banda Marcial Giuglio Settimi Cysneiros, amanhã, às 20 horas, no palco do Teatro Sesc Centro. Entrada franca. Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Mais informações: 3933-1700.

TERÇA-FEIRA (22/08)

Concerto

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta o Concerto Jazz Sinfônico, às 20 horas, no Teatro Sesi, sob a regência do maestro convidado Sérgio Kuhlmann, que também vai atuar como solista. Composições de George Gershwin, Duke Allington, Paul Halley, Jerome Kern e Dave Brubeck foram selecionadas para o programa. Ingresso: doação de 2 kg de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

QUINTA-FEIRA (24/08)

Tributo

O cantor Otávio Macciel interpreta os sucessos da lenda do rock David Bowie no palco do Bolshoi Pub. A casa abre a partir das 20 horas. O artista foi vocalista de bandas de blues e rock em Goiânia, com participações importantes em vários festivais pelo Brasil. O show conta com participação especial de Maíra Lemos. Ingressos: R$ 40 (bilheteria). Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

SEXTA-FEIRA (25/08)

Festival japonês

Aguardado com ansiedade pelos goianos fãs da cultura japonesa, a 15ª edição do festival Bon Odori será realizada sexta e sábado, no Clube Kaikan. Na programação, apresentações de músicas, danças (foto) e comidas típicas e exposições de produtos da arte nipônica. As atividades começam, nos dois dias, às 19h30. Ingressos: R$ 40 antecipados e R$ 50 na portaria, ambos com direito a uma porção de yakisoba. A organização é da Associação Nipo-Brasileira de Goiás. Av. Planície, Conjunto Itatiaia. Informações: 3205-2727.

Rock cristão

Dois grandes intérpretes da música cristã, os norte-americanos Michael Sweet (vocalista do grupo Stryper) e John Schlitt (vocalista da banda Petra) se apresentam, a partir das 20h30, no Teatro Sesi. Com mais de três décadas de carreira e dezenas de discos gravados, os dois cantores estão em turnê pelo Brasil pela primeira vez e tocam clássicos de suas bandas no repertório. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 100. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Mais informações: 3269-0800.

Música clássica

O Instituto Federal de Goiás (IFG) realiza o Encontro com os Mestres, com a presença do músico e professor do Instituto Politécnico do Porto e da Escuela Superior de Música de Cataluña, Miquel Bernat, a partir das 19 horas, no Teatro do IFG. O músico convidado lançará livro e realizará concerto e master classes de percussão abertos à comunidade. Entrada franca. Rua 75, nº 46, Centro. Informações: 3227-2876.

Chorinho

A banda Diabo a Quatro e as cantoras Maíra Lemos (foto) e Maria Eugênia formam o segundo elenco do projeto Grande Hotel Vive o Choro, popularmente conhecido como Chorinho, da Secretaria Municipal de Cultura. Os shows começam a partir das 19 horas, no Grande Hotel. No repertório, chorinho, música popular brasileira e samba. A entrada é franca. Av. Goiás, esquina com a Rua 3, Centro.

SÁBADO (26/08)

Sertanejo

O show Cabaré, dos cantores Leonardo e Eduardo Costa (foto), é uma das principais atrações da Copa Bavaria de Laço em Dupla no Parque de Exposições Pecuárias de Goiânia. O cantor Gusttavo Lima também está confirmado na programação musical. A abertura dos portões será a partir das 14 horas. Além das apresentações, o evento reúne grandes peões que disputarão a maior prova de laço do País. Ingressos: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia). Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, Nova Vila. Informações: 3661-1314.