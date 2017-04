Programe-se: Confira os principais eventos da semana

A música é grande protagonista da agenda cultural desta semana, que novamente tem um feriado, desta vez de Tiradentes, na sexta-feira. Muitas casas de Goiânia investiram em atrações musicais para o público que decidir não viajar. Entre as atrações de destaque estão o reggae do Cidade Negra, o funkeiro Nego do Borel, os pagodeiros do Harmonia do Samba e os roqueiros da Quatro Estações, cover da banda Legião Urbana. A música de outras épocas, resultado de uma pesquisa, ganha espaço no espetáculo Amor e Caos, no Teatro Sesi. Em Pirenópolis, o festival de cerveja artesanal Piri Bier, além do produto foco de sua realização, também terá um cardápio musical variado, com espaço nobre dedicado a Arnaldo Antunes. Programe-se e aproveite.

Espetáculo O Crivo

Dança contemporânea e literatura dialogam no espetáculo O Crivo, que será apresentado em Goiânia quarta e quinta-feira no Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Inspirado na obra Primeiras Estórias, de João Guimarães Rosa, o projeto deu início à circulação nacional no início do mês de março e prevê passar por dez cidades brasileiras em 2017. Na sequência, Campo Grande recebe o espetáculo. Todas as atividades são gratuitas, mas os realizadores apostam em uma campanha nessa circulação: a doação de um livro (usado ou não) na hora do espetáculo. Desta vez, as doações serão destinadas à Biblioteca Baú da Imaginação do Circo Lahetô. Entrada franca. Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714.

Grupo Menestreis

Formado pelos cantores Sheila de Paiva, Roberta Borges e José Ricardo Eterno e sete músicos do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, o grupo Menestreis apresenta o espetáculo Amor e Caos, baseado nas radionovelas dos anos 1930 e 1950, no Teatro Sesi, às 20 horas. Com música, a narrativa envolve amor e relacionamento de forma descontraída e saudosista. Para recriar o ambiente de época, o grupo realizou uma pesquisa musical e os principais compositores e intérpretes da era do rádio. Na seleção constam músicas de Pixinguinha, Dolores Duran, Edith Piaf, João do Vale, Zequinha de Abreu, Adelino Moreira, Humberto Teixeira, Adelino Moreira, Ataulfo Alves, Lupicínio Rodrigues e muitos outros. Ingresso: doação de dois quilos de alimentos ou um livro literário. Avenida João Leite, nº 1013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

Nego do Borel

Um dos destaques atuais do funk brasileiro, o cantor e ator Nego do Borel se apresenta, a partir das 23 horas, na Festa dos 10. Dono de hits como Não me Deixe Sozinho, Hoje é Dia de Maldade, e da canção do momento – Você Partiu Meu Coração (música em parceria com Anitta e Wesley Safadão), o cantor vai mostrar coreografias cheias de estilo e canções que estão na boca do público. Além de Borel, a dupla George Henrique & Rodrigo, KVSH e DJ Shark completam as atrações da Festa dos 10. O evento é open bar com dez tipos de bebidas, entre outros atrativos, segundo os organizadores. Ingresso (segundo lote): R$ 80 (feminino) e R$ 120 (masculino). Império Eventos, Rua da Lavoura, nº 361, Santa Genoveva – antiga Mansão Boullevard. Informações: 98190-7800.

Festival de cervejas

A quinta edição do Piri Bier – Festival de Cervejas Artesanais será realizado em Pirenópolis, entre quinta-feira e domingo. O evento ficará concentrado no Cavalhódromo da cidade histórica. A edição do festival deste ano dará ênfase para a produção regional que leva ingredientes do Cerrado brasileiro em sua composição. São mais de 200 rótulos de cervejas artesanais, apresentadas por mais de 20 expositores entre cervejarias e distribuidoras. Sommeliers, mestres cervejeiros e degustadores profissionais marcam presença nos quatro dias de evento, comandando palestras gratuitas abertas ao público. O festival ainda contará com apresentações de bandas ao vivo. Entre as atrações musicais estão a Banda On the Rocks (sexta-feira), Banda Venosa (sábado) e, para encerrar a edição, o ex-Titãs Arnaldo Antunes (domingo). Ingresso: R$30 (por dia). Mais informações: 3213-4343.

Cidade Negra

A banda Cidade Negra se apresenta na festa Praynha Sunset, no feriado, a partir das 16 horas. Os veteranos apresentarão na comemoração a música Batendo em Sua Porta, faixa que inicia a nova fase da banda, que tem projetos grandiosos para 2017 – entre eles, uma homenagem a Gilberto Gil durante o Rock in Rio. Não faltarão no dia também sucessos antigos do grupo, como Eu Também Quero Beijar, Girassol e Onde Você Mora. O grupo Cidade Negra atualmente é formado por Toni Garrido (vocal), Bino Farias (baixo) e Lazão (bateria). Ingresso (primeiro lote): R$ 60 (feminino) e R$ 80 (masculino). Manakai – Unidade do Burger King, Avenida 85, Setor Bueno. Informações: 99243-1303.

Legião Cover

A banda Quatro Estações, famosa pelos covers da eterna Legião Urbana, volta a se apresentar no Bolshoi Pub, a partir das 22 horas. O grupo foi criado para homenagear Renato Russo, em 1997. Seis fãs resolveram montar um repertório com hits e músicas lado B dos álbuns da banda que amavam. A ideia era interpretar as músicas da Legião de forma fiel e fazer algumas apresentações no Distrito Federal. Hoje, a banda continua com a mesma energia e faz shows por todo País. Um dos destaques do grupo é vocal potente de Celso Andrade. Ingresso: R$ 50 (valor sujeito a alteração). Rua T-53 com Av. T-2, nº 1.140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Harmonia do Samba

A banda Harmonia do Samba se apresenta, a partir das 22 horas, no Santafé Hall. Pegando carona na onda revival dos anos 90, quando estavam no auge do sucesso, o grupo segue fazendo shows por todo o Brasil. Formado em Salvador, em 1993, a banda tem atualmente como vocalista o cantor Xanddy. As apresentações atuais têm como base dos discos mais recente, Ontem e Hoje, ambos gravados no ano passado. Na lista, a banda não deixa de incluir hits como Nova Dança, Menina Quebra, Vem Neném, Elevador e Uva. Ingresso: R$ 70 (masculino) e R$ 40 (feminino). Valores sujeitos a alteração. Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.