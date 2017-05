Programe-se: Confira as atrações que vão agitar a semana em Goiânia

A capital goiana mantém o ritmo diversificado da agenda cultural dos últimos meses, com variações de alternativas nos palcos musicais e teatrais. Para abrir a semana, a Orquestra Sinfônica de Goiânia inova em seu repertório, apresentando trilhas sonoras que foram eternizadas no cinema. Entre as opções de shows, os destaques vão para a gravação de DVD da dupla sertaneja Edson & Hudson, passando pelas apresentações das pratas da casa, Maria Eugênia e Mila Tuli, além das atrações populares da programação do Aparecida é Show 2017. Nas artes cênicas, as atenções devem estar voltadas para a vasta agenda da Mostra Sesi de Dança, que compila algumas das melhores produções e profissionais da área no Brasil. Programe-se e aproveite.

TERÇA-FEIRA

Cinema na Sinfônica de Goiânia

A Orquestra Sinfônica de Goiânia inaugura o projeto Cinema In Concert, às 20 horas, no Teatro Sesi, sob regência do maestro Eliseu Ferreira, com participação dos solistas Samuel Dias (violino) e Vanderlei Alves (clarineta). O programa será dedicado a trilhas sonoras que marcaram a história de diversos filmes campeões de bilheteria serão executadas pela orquestra. Entre os clássicos selecionados estarão músicas dos filmes A Lista de Schindler, O Terminal, O Homem Aranha, Batman, Missão Impossível, 007, Star Wars, O Homem Aranha e outras. Ingresso: doação de dois quilos de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1013, Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.



QUARTA-FEIRA

Edson & Hudson

Os irmãos Edson & Hudson gravam novo DVD em Goiânia, a partir das 20 horas, no Jaó Music Hall. Nascidos em uma família circense, o irmãos conheceram no picadeiro artistas como Sérgio Reis, João Mineiro & Marciano, Milionário & José Rico e Chitãozinho & Xororó, referências que guardam até hoje. Parte da história de sucesso será contada no registro de Edson e Hudson – Eu e Você de Novo, o sexto DVD da carreira. No repertório, canções como A Força da Paixão, Ciúme Exagerado, Meu Anjo, Mil Razões Para Chorar, Vai e Vem e, a mais recente, Eu e Você de Novo. Ingresso partindo de R$ 50 (valor sujeito a alteração). Av. Quitandinha, nº 600, Setor Jaó. Informações: 3923-8700.

Mostra Sesi de Dança

Quarenta e seis coreografias de 22 escolas, academias, grupos, companhias, bailarinos independentes e profissionais da dança de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia integram a programação da Mostra Sesi de Dança 2017, que será realizada de quarta-feira a sábado, no Teatro Sesi. A abertura, na quarta, às 20 horas, ficará por conta da Nalini Cia. de Dança, com o espetáculo Anarthas, da coreógrafa Valeska Gonçalves. Ex-bailarina da Quasar Cia. de Dança, Valeska assina e dirige a primeira coreografia da sua companhia, formada pelos bailarinos Júnior Leite, Thais Natsuki e ela própria. Ingresso (por dia): R$ 20 (inteira). Av. João Leite, nº 1013, Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

Aparecida é Show 2017

Aparecida de Goiânia recebe, de quarta-feira a domingo, vários artistas da música sertaneja e gospel em comemoração ao aniversário da cidade. Na lista de atrações estão Amado Batista, Jorge & Mateus, Guilherme & Santiago, Israel Novaes, Israel & Rodolffo, além de várias nomes locais. O espaço contará ainda com parque de diversões, equipado com brinquedos que seguem as normas de segurança. Outra atração, que ocorre de quinta-feira a domingo será o rodeio. Centro de Cultura e Lazer José Barroso, Setor Village Garavelo, Aparecida. Informações: 3998-2020.



QUINTA-FEIRA

CD de Milla Tuli

A cantora Milla Tuli lança seu álbum de estreia, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Com produção do maestro e contrabaixista Bororó Felipe e participação de grandes instrumentistas como Jairo Reis (violão/guitarra), Ricardo de Pina (bateria), Manassés Aragão (trompete) e Pedro Vaz (viola/percussão), o show inédito traz a afirmação do universo plural da artista. Ela tem referências musicais que vão do baião ao jazz, com canções autorais e também releituras de obras que a inspiram e influenciam. Ingresso: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 8 (conveniados), R$ 20 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.

Peça Ambivalências

A Cia. Novo Ato retoma as apresentações de seu repertório com a peça Ambivalências, no espaço que leva seu nome, às 20 horas. A companhia conceitua o espetáculo com uma “sinfonia desconstrutivista”. De acordo com os produtores, trata-se de ópera corporal e abstrata, que aborda a um universo de angústias, medos, frustrações e mistérios que envolvem os seres humanos na sociedade. Rua Sebastião Fleury Curado, nº 193, Setor Crimeia Leste.



SEXTA-FEIRA

Show de Maria Eugênia

A cantora Maria Eugênia apresenta o show Minha Natureza, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. A apresentação traz interpretações de composições consagradas da Música Popular Brasileira, além de músicas inéditas. Ela encara o desafio de emprestar seu timbre a compositores que nunca fizeram parte de seu repertório, fugindo da linha regionalista, com releituras de Paulinho Moska, Xangai, Milton Nascimento e compositores novos como Kleuber Garcez, Pedro Braga e Fred Martins. Ingresso: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 8 (conveniados), R$ 20 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.



SÁBADO

Baile do Zeh Pretim

Os DJs Zeh Pretim, Zé do Roque e Rapha Lima são as atrações principais do Baile do Zeh Pretim marcado para começar a partir das 21 horas, na sede do Country Clube de Goiás. Um dos DJs mais requisitados da noite carioca, Zeh Pretim criou a festa para comemorar aniversário, em 2011, e agora chega pela primeira vez a Goiânia, com a versão itinerante do evento. Ingresso (primeiro lote): sócios do Country – masculino R$ 220 / feminino R$ 170; público em geral - masculino R$ 250 / feminino R$ 200. Valores sujeitos a alteração. BR-153, km13, Aparecida de Goiânia. Informações: 98117-0590.

Cia. Teatral Oops!..

A Cia. Teatral Oops!.. apresenta o espetáculo Encantos, às 17 horas, no Teatro Sesc Centro. A peça conta história de uma menina que possui um pássaro como seu melhor amigo. Esse pássaro, diferente dos demais, não fica preso em uma gaiola e visita sempre a amiga, trazendo os encantos e as histórias de um mundo desconhecido pela garota.. Ingresso: R$ 4 (comerciários e dependentes), R$ 5 (conveniados) e R$12 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.

Nilton Pinto e Tom Carvalho

Os humoristas Nilton Pinto e Tom Carvalho apresentam seu show Especial Dia das Mães sábado, às 21 horas, e domingo, às 20 horas, no Teatro Rio Vermelho. Na apresentação, claro, Nilton e Tom fazem uma homenagem recheada de humor às progenitoras, cujo dia será comemorado no domingo. Centro de Convenções de Goiânia, entrada pela Rua 4, Centro. Informações: 3294-0088 e 3233-2387.