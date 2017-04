Programe-se: artes cênicas e música dominam os destaques da programação cultural da semana

As artes cênicas e a música dominam a agenda cultural da semana, que tem como destaque a volta do show Grande Encontro, que neste ano está com novidades. Também na área musical, a semana abre espaço para as apresentações da banda Liga Joe e atrações do festival Cerrado Mix Festival. No espaço cênico, áreas nobres ficam a estreia dos espetáculos Cerimônia Para Personagens Estranhos, de drama, A Fabulosa Fábrica de Chocolate, infantil, e AdoleSendo, da dança contemporânea. Programe-se e aproveite.

Cia. Martim Cererê

A Cia. Teatral Martim Cererê faz estreia da peça Cerimônia Para Personagens Estranhos, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Sob a direção do diretor Marcos Fayad, o espetáculo terá mais duas sessões, na quinta e na sexta-feira, no mesmo horário. Texto do russo Daniil Kharms, inédito no Brasil, Cerimônia Para Personagens Estranhos prenuncia o teatro do absurdo de Samuel Beckett e Eugène Ionesco. Segundo Fayad, a obra de Kharms dialoga com os dilemas da arte e da vida contemporâneas. Rua 19, esq. c/ 15, Centro. Informações: 3933-1714.

Banda Liga Joe

A banda Liga Joe retorna ao palco do Teatro Sesi para mais um show na Terça no Teatro, às 20 horas. Formada pelos músicos Gustavo Vaz (vocal e baixo), Sérgio Saddi (guitarra) e Vinícius Montelo (bateria), a Liga Joe é referência quando o assunto é pop rock. Na bagagem de shows, banda já dividiu o palco com vários artistas nacionais, como Biquíni Cavadão, NX Zero, Capital Inicial, Ira! e Paulo Ricardo. Entre as novidades está um novo CD autoral e ainda um terceiro trabalho em DVD. Ingresso: Doação de 2 kg de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

Exposição

de pintura

A artista plástica Edivania Santos abre exposição, às 19 horas, aliando duas de suas grandes paixões: a belezas pássaros e a pintura com lápis de cor. Observadora atenta da natureza, a artista percebeu que a cada dia mais aves chegam às grandes cidades em busca de alimento e abrigo. Na mostra, serão expostos 17 quadros feitos com lápis de cor, chamando a atenção do espectador para o fenômeno de migração das aves do campo para a cidade devido ao impacto ambiental causado pela atividade humana sobre esse ambiente. Entrada franca. Av. João Leite, 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

Dança Contemporânea

Uma turma de 21 estudantes do Instituto Federal de Goiás (IFG) de Aparecida de Goiânia apresenta, às 20 horas, o espetáculo de dança contemporânea AdoleSendo, no Teatro do IFG – Câmpus Goiânia. O projeto Corpo Composto foi criado com o intuito de oferecer espaço de protagonismo para os jovens participantes, por meio das artes cênicas, em especial, da dança. O espetáculo foi pensado para dialogar principalmente com adolescentes, com questões comuns ao seu cotidiano. Entrada franca. Rua 75, nº 46, Centro, próximo ao Mutirama.

GO Art 2017

O festival GO Art 2017 reúne admiradores de tatuagem na sexta-feira e no sábado na Vila Cultural Cora Coralina. Mais de cem tatuadores de Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Paraná participarão do evento. Inspirado nos flash arts, desenhos clássicos e autorais que ficam expostos em fichários, a proposta é oferecer flash feitos por expositores de vários estilos com valores a partir de R$ 200. O atendimento será realizado por ordem de chegada. Rua 3 c/ Av. Tocantins e Rua 23, Centro.

Festival de

Teatro Infantil

O Teatro Goiânia será palco do 1º Festival de Teatro Infantil (Festin), de sexta-feira a domingo. Haverá apresentações de cinco companhias de cidades goianas e a realização do 1º Encontro de Formação para atores de Teatro Infantil, no qual serão debatidos temas contemporâneos, workshops e discussões envolvendo o teatro infanto-juvenil em Goiás. Ingresso: R$ 12 (inteira). Av. Tocantins c/ Rua 23, Centro.

Cerrado Mix Festival

O Cerrado Mix Festival 2017 será realizado de sexta-feira a domingo na Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer. A programação reunirá shows de atrações como Racionais MCs, Maneva, Hungria, Flora Matos, Cacife Clandestino, Tribo da Periferia, Chama Q Noix, Bogottá, Ricon Sapiência, Entreparabrisa, DJ Arthur, entre outras. Ingressos (2º lote): sexta ou sábado - pista R$ 50; camarote R$ 80/domingo – área única R$ 30 ou 2kg de alimentos /passaporte todos os dias – pista R$ 70; camarote o R$ 160. GO-020, km 0, saída para Bela Vista. Informações: 98319-6041.

20 anos de encontro

O Grande Encontro chega em Goiânia. Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença unem seus talentos novamente em cena para comemorar 20 anos de um dos espetáculos mais aclamados da música brasileira. O trio desembarca em Goiânia para apresentar-se no Jaó Music Hall, às 21h. O show marca o lançamento do novo DVD Grande Encontro, que já chegou ao DVD de Ouro. Ingressos: Cadeira VIP – Inteira: R$360 / Cadeira Especial – Inteira: R$220 / Lateral – Inteira: R$220 / Pista Premium – Inteira: R$120 / Camarote – Valor único: R$240 / Doando 1 kg de alimento, paga meia-entrada. Assinantes o POPULAR têm 50% de desconto, pelo Clube do Assinante. Avenida Quitandinha, nº 600, Setor Jaó.

Festa da Fantasia

A 22ª edição da Festa da Fantasia será realizada na Arena Festa da Fantasia, espaço anexo ao Passeio das Águas Shopping, a partir das 23 horas. Entre as atrações musicais estão Make U Sweet, Jet Lag, Sr. Smith, Lui Torcatto, The Drunks, Jorge Pyerre, André Pulse e Renato Borges. Ingressos: Feminino – Segundo lote – R$ 600 (inteira); Masculino – Segundo lote – R$ 1 mil (inteira). Av. Perimetral Norte, 8303, Fazenda Caveiras.

Workshop de fotografia

A Casa da Fotografia Rosary Esteves realiza o workshop O Corpo, A Luz E A Nudez, com os fotógrafos Alejandro Zenha e Regina Esteves. É a segunda vez que eles se reúnem para ministrar a oficina voltada para fotógrafos interessados em explorar a linguagem do nu artístico. Alameda Leopoldo de Bulhões, nº 617, Setor Pedro Ludovico. Informações: 3278-3382.

Musical infantil

O espetáculo A Fabulosa Fábrica De Chocolate, um musical infantil de Luiz Roberto Pinheiro, estreia às 17 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido. O texto é baseado no sucesso filmado duas vezes no cinema. No enredo, a família tem trabalhado muito desde que o pai de Charlie, Sr. Bucket, perdeu seu emprego na fábrica de pasta de dentes da cidade. Willy Wonka lança uma estranha promoção: em cinco de suas Barras Wonka, haverá convites dourados, que dá direito de passar um dia visitando a fábrica. Charlie, então, abre seu presente anual mais cedo, mas não consegue encontrar o convite dourado. Informações: R$ 70 (inteira). Av. Contorno, nº 63, Centro. Informações: 3212-3531.

Ressaltando as diferenças

O Grupo Zabriekie apresenta, em sua sede, às 17 horas, seu novo espetáculo teatral, Nem Um Nem Outro, com indicação de faixa etária livre. Sob um olhar crítico e divertido, o texto apresenta ao público a necessidade de aceitação do diferente para que possamos viver em um mundo com mais tolerância, respeito e harmonia. Alameda Antônio Martins Borges, Setor Pedro Ludovico. Informações: 3093-5542.