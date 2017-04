Programe-se: Arte, música, gastronomia e fé

As atividades artístico-religiosas em celebração à Semana Santa, shows da dupla sertaneja Bruno & Marrone e da banda de pop rock Capital Inicial na programação do Festival Gastronômico de São Simão e o concurso Comida di Buteco dominam a agenda cultural da semana de feriado. Nas artes plásticas, o fotógrafo Renato Vital abre exposição na Potrich Galeria de Arte Contemporânea. Aproveite!

-

QUARTA

Monstro Rocks

O guitarrista Marcelo Gross, da banda gaúcha Cachorro Grande, se apresenta na quarta-feira, no Centro Cultural Martim Cererê, em mais uma edição da Monstro Rocks. Na programação musical, há ainda as bandas goianas Melodizzy, OK Johnny, Mellow Buzzards e Jukebox From Hell. Marcelo Gross é fundador, compositor, guitarrista e backing vocal da Cachorro Grande, formada em Porto Alegre, em 1999.

Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (bilheteria). Rua 94-A, Setor Sul.

Procissão do Fogaréu

Uma das cerimônias de celebração da Semana Santa mais famosas do Brasil se repete à meia-noite da quarta-feira na cidade de Goiás, a 149 km de Goiânia. Com mais de dois séculos de tradição, a Procissão do Fogaréu é acompanhada por aproximadamente 10 mil pessoas e sai da porta da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte e invade as ruas de pedra do Centro Histórico da antiga capital do Estado. Com todas as suas luzes apagadas, tendo como única fonte de luminosidade as tochas dos 40 farricocos, personagens vestidos de túnicas coloridas e capuzes pontiagudos, reproduzem a perseguição a Jesus Cristo, acompanhados por uma multidão formada por moradores e turistas.

QUINTA

Festival gastronômico

Em sua 12ª edição, o Festival Gastronômico de São Simão, no Sul Goiano, é uma opção à programação religiosa da Semana Santa. O evento, realizado nas margens do Lago Azul, conta com degustações, competições esportivas e shows com artistas regionais e nacionais. O festival começa na quinta-feira e a abertura será com a dupla Bruno & Marrone. Na sexta-feira, será a vez da banda de pop rock Capital Inicial e, no sábado, Chrystian & Ralf. O encerramento será no domingo de Páscoa com um almoço com destaque para pratos feitos à base de tilápia, peixe popular em quase todo o País.

Sertanejo

A dupla sertaneja Cleber & Cauan lança na quinta-feira, a partir das 22h30, o DVD Resenha, em show na Santafé Hall. Gravado nas areias do projeto Deu Praia, em fevereiro, em Goiânia, o novo álbum dos cantores conta com clássicos e com canções autorais e teve a participação de Israel & Rodolfo, Thaeme & Thiago, Tribo da Periferia, Fernando Zor, André & Andrade e Gian. Ingressos: Com o nome na lista, homens pagam R$ 40 e mulheres R$ 20. Sem os nomes, homens pagam R$ 70 e mulheres R$ 40. Avenida 136, n° 222, Setor Marista. Mais informações: 3945-7980.

Caldas Novas

De quinta a domingo, Caldas Novas realiza programação de shows para o feriado da Semana Santa no Espaço Municipal de Eventos, ao lado do Ginásio de Esportes Agostinho Gonzaga de Menezes. A festa começa com a cantora gospel Cassiane, que tem mais de 7 milhões de discos vendidos na carreira. Na sexta-feira, haverá encenação da Procissão do Fogaréu e da Paixão de Cristo. No sábado, show com os sertanejos Zé Ricardo & Thiago. No encerramento, no domingo, missa campal às 19 horas e show por conta da Banda Comitiva de Kleber Oliveira.

Exposição

O fotógrafo e ex-guitarrista da banda Red Light House, Renato Vital abre a exposição Centro Oculto na quinta-feira, a partir das 19h30, na Potrich Galeria de Arte Contemporânea. Cliques da arquitetura histórica da capital, personagens típicos da região central, como os famosos vendedores de ouro, raizeiros, engraxates e senhores jogando dominó são alguns deles presentes nas fotografias. No dia 29, a mostra migrará para a galeria do Evoé Café com Livros, no Setor Sul. A entrada é franca. Rua 52, nº 689, Jardim Goiás. Informações: 3945-0451.

SEXTA

Comida di Buteco

Começa na sexta-feira e segue até 14 de maio a 10ª edição do concurso Comida di Buteco em Goiânia e, pela primeira vez, contemplando Aparecida de Goiânia. Participam da competição 39 estabelecimentos que vão criar petiscos exclusivos com algum cereal incorporado na receita. Pelo segundo ano consecutivo, os pratos terão o preço máximo de R$ 25,90. Cada concorrente será avaliado em quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. Além de Goiânia e Aparecida de Goiânia, diversas cidades participam do evento, caso de Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Mais informações e a lista completa dos bares está disponível em www.comidadibuteco.com.br.

Igreja São Francisco

A Paróquia São Francisco de Assis promove a encenação da Paixão de Cristo, na sexta-feira, a partir das 19 horas, no pátio da igreja. É uma tradição que se repete há quase 60 anos e que tem atraído cada vez mais fiéis ao local. A entrada é franca. 9ª Avenida, nº 111, Setor Universitário. Informações: 3218-1459.

Bolshoi Pub

Com Maithan Mayer (vocal), Ton (guitarra), Luiz Medeiros (teclado), Clério Murbach (baixo), Gabriela Matos (voz) e Pequeno (bateria), a banda Vertize se apresenta sexta-feira, a partir das 22 horas, no Bolshoi Pub. No repertório, sucessos de Ed Sheeran, Maroon5, Seal, Beatles, U2, Coldplay, One Republic, Amy Winehouse, Bruno Mars, The Weeknd, Jason Derulo, Sam Smith e outros. Ingressos: R$ 30 (bilheteria). Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.