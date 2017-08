Programe-se

Roqueiros unidos

Leo Jaime (foto) e banda recebem um dos ícones da jovem guarda, Erasmo Carlos, nesta edição do projeto Flamboyant In Concert. O show está marcado para as 19h30, no Deck Parking Sul Piso 1 do Flamboyant Shopping Center. Roqueiros de diferentes gerações, Leo Jaime, 57 anos, e Erasmo, 76 anos, têm em comum a paixão pela música, sempre autêntica e que enriquece o pop rock nacional. Por isso, a expectativa é que a apresentação em Goiânia traga sucessos como A Fórmula do Amor e Pega na Mentira, além de composições eternizadas por Erasmo. Os ingressos podem ser trocados por notas fiscais de produtos comprados no shopping. Mais informações: 3546-2016.

Recital

Sob a direção da bailarina e coreógrafa Hérika Crosara, do Mvsika! Centro de Estudos, mais de uma dezena de cantores, músicos, bailarinos, artistas visuais e atores vão ocupar o palco do Teatro Sesi, a partir das 20 horas. No repertório do espetáculo, batizado de Recital Amar-Te, músicas de Villa-Lobos, Cláudio Santoro, Sérgio Bittencourt, Cazuza, Cidade Negra, entre outros compositores e poetas. Os ingressos podem ser trocados com a doação de 2 quilos de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Mais informações: 3269-0800.

Contrarquitetura

O artista plástico goiano Juliano Moraes abre a exposição Contrarquitetura, no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC Goiás). A mostra, que segue até 20 de outubro com entrada franca, é composta por cerca de 50 obras, entre esculturas, desenhos e instalações. O vernissage da exposição, a partir das 20 horas, marca também a reabertura do salão principal do MAC Goiás, que é ligado ao Centro Cultural Oscar Niemeyer. Mais informações: 3201-4923.

Orquestra Sinfônica Jovem

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás faz seu oito concerto da Temporada 2017, às 20 horas, no Teatro Basileu França. O maestro Gottfried Engels (Alemanha), como regente, e os pianistas Ana Mirabela Dina (Romênia) e Clovis Alessandri (Brasil), como solistas, serão os convidados da apresentação. No repertório, obras de Francis Poulenc (Concerto para Dois Pianos em Ré Menor FP 61), Maurice Ravel (Suíte Sinfônica Mamãe Ganso), e Georges Bizet (Suíte L’Arlésienne Nº 2). A entrada para o espetáculo é gratuita Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário. Mais informações: 3201-4046.

Infantil

O grupo Plenluno Teatro apresenta o espetáculo infantil Ogros e Gigantes, às 17h30, no Teatro Sesc Centro. Inspirado no livro Ogros e Gigantes: Contos Imprescindíveis, o espetáculo traz algumas dessas histórias, contadas de forma interativa e irreverente. São contos para que o público conheça e se divirta com as aventuras e desventuras desses seres enormes, com histórias que permitem muita diversão e aprendizado. A entrada é franca, mas é preciso retirar ingressos antecipadamente. Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Mais informações: 3933-1700.

Lete

A Beradera Companhia de Teatro, de Rondônia, apresenta o espetáculo Lete (foto), às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Lete, na mitologia grega, é o “rio do esquecimento”. Concebida em 2013, a montagem mostra diversos “ciclos migratórios que moldaram a cidade de Porto Velho ao longo da história, culminando com o ciclo das usinas hidrelétricas”. Quatro atores-narradores se revezam em mais de 20 personagens. O espetáculo faz parte do circuito nacional Palco Giratório Sesc. Os ingressos custam a partir de R$ 7.

Brechós

Os brechós da capital vão unir forças no 5º Encontro de Brechós de Goiânia, que será realizado das 15 às 19 horas, no Empório Armário. A promessa é repetir o clima festivo das outras edições,

com barraquinhas na rua, preços camaradas e peças de qualidade. Rua 15, entre as Ruas 20 e 25, Centro. A entrada é franca.

Poema Sujo

O fotógrafo maranhense Márcio Vasconcelos abre a mostra Visões de Um Poema Sujo, na Vila Cultural Cora Coralina, às 20 horas. A mostra fica em cartaz com entrada franca até 12 de outubro. As cerca de cem imagens partem de Poema Sujo (1976), escrito pelo poeta Ferreira Gullar (1930-2016) durante exílio na Argentina. Vasconcelos representa locais, pessoas e sensações descritas por Gullar. A curadoria é de Diógenes Moura. Rua, 23, esquina com Rua 3, Centro.