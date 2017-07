Programe-se

Terça-feira:

Show tributo

Com o show Cor Multiplicada, a cantora goiana Cláudia Vieira (foto) homenageia o cantor Caetano Veloso a partir das 20 horas, no Teatro Sesi. Com direção musical de Nonato Mendes, a apresentação mostrará as influências e características de um dos protagonistas do tropicalismo. Os ingressos podem ser adquiridos com a doação de 2 kg de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Mais informações: 3269-0800.

FestCine

Com duas sessões diárias, a 8ª edição do FestCine Goiânia traz, de hoje a domingo, adaptações de obras de escritores goianos, como Bernardo Élis e Rachel de Queiroz. A abertura será às 20 horas com a exibição de Veias e Vinhos, do romancista Miguel Jorge, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. A entrada é franca e permitida apenas para maiores de 14 anos. Rua 3, esquina com Rua 9, Centro. Mais informações: 3524-2542.

Cinema

Depois de ficar 12 meses em cartaz em Buenos Aires, Argentina, o filme Como Funcionam Quase Todas as Coisas, do diretor Fernando Salem, será exibido às 19h30, no Cinema Lumiére do Shopping Bougainville. A sessão marca o início do 2º Seminário Audiovisual de Produtoras & Produtores Independentes (Sappi). O projeto, realizado pela produtora Panaceia Filmes, fica em cartaz até sábado. Mais informações e programação completa no site www.sappi.panaceiafilmes.com.br. Rua 9, nº 1.855, Setor Marista.

Quarta-feira:

MPB

Dona de uma voz que a colocou na lista de cantoras importantes dentro da nova geração da MPB, a paulistana Ana Cañas se apresenta, a partir das 19h30, no Flamboyant Shopping Center. O show faz parte do projeto Música no Garden, que reúne atrações com entrada franca para todas as idades. Av. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás. Mais informações: 3546-2000.

Quinta-feira:

Canto de Ouro

As cantoras Jade Mustafé, Larissa Moura, Cristina Guedes, Fernanda Guedes e Ingrid Goldfeld formam o elenco da semana do projeto Canto de Ouro. A temporada de shows será de quinta a sábado, às 21 horas, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. No domingo, às 20 horas, será com o som instrumental de Marcelo Maia e Manassés. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Rua 3, esquina com Rua 9, Centro. Mais informações: 3524-1709.

Humor

Com um humor que se baseia em expressões faciais e corporais e nas situações extraídas do cotidiano, a trupe goiana Os Inoxidáveis se apresenta, a partir das 20 horas, no Teatro Sesc Centro. No elenco, a atriz goiana Juliana Hernandes, que é finalista do Prêmio Multishow de Humor. A classificação indicativa é de 14 anos. Os ingressos custam entre R$ 7 e R$ 20. Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Mais informações: 3933-1700.

Sábado:

Samba

O espetáculo Cartola – O Mundo é um Moinho será apresentado às 21 horas, no Teatro Rio Vermelho. No palco, 18 atores e oito músicos mergulham na vida e no coração de Cartola (1908-1980), considerado o maior sambista brasileiro, fundador da popular escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira. Toda a pesquisa para a montagem foi feita pela neta do artista, Nilcemar Nogueira. O musical foi visto por mais de 27 mil pessoas em 30 apresentações na temporada de São Paulo, no ano passado. Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 120. Assinantes do POPULAR têm 50% de desconto. Rua 4, nº 1.400, Centro. Informações: 3219-3300.

Deu Praia

A dupla Cleber & Cauan se apresenta a partir das 16 horas na segunda temporada de shows nas areias do espaço Deu Praia. O repertório é do novo CD/DVD dos sertanejos Resenha e Convidados, gravado em fevereiro na capital. Os artistas têm quase dez anos de estrada e o primeiro grande sucesso foi com o hit Mel Nesse Trem, que tocou em todo o Brasil. Os ingressos custam R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino). Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista. Mais informações: 99243-1303.

Humberto Gessinger

O cantor Humberto Gessinger (foto) se apresenta com a turnê Desde Aquele Dia – A Revolta dos Dândis 30 Anos, a partir das 22 horas, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O show nostálgico revive os clássicos dos Engenheiros do Hawaii, uma das bandas mais populares do rock nacional, além de músicas de diferentes fases da carreira do artista. A classificação indicativa é de 18 anos. Os ingressos custam entre R$ 200 e R$ 400. GO-020, km 0, saída para Bela Vista. Mais informações: 3201-4932.