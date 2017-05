Programe-se

Nego do Borel

Sucesso do momento e parceiro de artistas estourados como Anitta e Wesley Safadão, o funkeiro Nego do Borel é a atração da noite na Sedna Lounge, a partir das 22 horas. Na apresentação, Nego promete fazer um grande baile funk, trazendo sucessos como Hoje É Dia de Maldade, Nada Me Deixe Sozinho, Pretinha Vou Te Confessar e Janela Aberta. Os ingressos custam a partir de R$ 130 (masculino) e R$ 60 (feminino), mas há descontos para quem colocar o nome na lista no site sednalounge.com.br. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Mais informações: 3241-9622.

Pecuária

A véspera de feriado em Goiânia será animado por show de Zé Neto & Cristiano na Exposição Agropecuária de Goiás, a partir das 22 horas. Os rapazes devem apresentar canções do projeto Um Novo Sonho, gravado em Cuiabá. O DVD conta com um repertório extenso de 25 faixas que apresenta músicas inéditas como Sonha Comigo e Amigo Taxista e o sucesso de carreira, Seu Polícia. A dupla Kleo Dibah & Rafael também está escalada para a festa, que tem ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Mais informações: 3269-6800.

Terça no teatro

A cantora Mirelli Croce retorna ao palco do Teatro Sesi, às 20 horas, com o novo show Divas, acompanhada da banda Cadillac 54, de Brasília. Músicas marcantes de grandes intérpretes brasileiras e estrangeiras, como Tina Turner, Whitney Houston, Montserrat Caballé, Elis Regina, Tetê Spindola, Cássia Eller, Mercedes Sosa fazem parte do cardápio musical da artista, formada em Canto pela Universidade Federal de Goiás. Os ingressos podem ser trocados por uma doação de 2 quilos de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Mais informações: 3269-0800.

Quinta Clássica

A Orquestra Filarmônica de Goiás apresenta a Quinta Clássica com o maestro holandês David Rabinovich, às 20h30, no Teatro Goiânia. No programa, as suítes n° 1, 2, 3 e4 de Bach. Cada uma das suítes tem sua própria personalidade, seu próprio desenho, sonoridade individual, uma mistura estilística distintiva e sensibilidade características. A entrada é franca. Av. Tocantins, esquina com Rua 23, Centro.

Canto de Ouro

Os cantores Isaque Saraiva, Fausto Noleto, Grace Venturini (foto abaixo), Karine Serrano e Darwinson formam o elenco da segunda semana do projeto Canto de Ouro. A temporada de shows será de quinta a sábado, às 21 horas, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. No domingo, às 20 horas, será a vez de Cristiane Couto, Rainy Ághata, Milla Tuli e Pedro Scalon assumirem o palco do projeto musical. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Rua 3, esquina com Rua 9, Centro. Mais informações: 3524-1709.

Feminejo

Depois da abertura com Marília Mendonça, a Exposição Agropecuária de Goiás recebe em seu palco principal um dos maiores representantes do “feminejo”, a dupla Maiara & Maraisa, a partir das 22 horas. O termo faz referência à presença feminina na música sertanejo. As gêmeas, que cantam desde os 5 anos, vão apresentar sucessos como 10%, Medo Bobo, Mexidinho, entre outros. Antes do sucesso, as músicas compostas pela dupla já faziam sucesso na voz de artistas como Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Cristiano Araújo. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Mais informações: 3269-6800.

Pensamentos Nus

A Cia. Corpo na Contramão apresenta o espetáculo Pensamentos Nus, às 21 horas, no Espaço Sonhus. No sábado, a apresentação será também às 21 horas e, no domingo, às 20 horas. A performance surgiu como um livro de poemas e fotografias. O livro inspirou o espetáculo que será apresentado por artistas de circo, de teatro, de dança e da música. A performance utiliza diferentes técnicas e envolve acrobacias de solo e em tecido acrobático, trapézio e outros aparelhos circenses. A peça é indicada para maiores de 18 anos e os ingressos custam R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia). Rua 18, esquina com Rua 21, Centro(anexo ao Lyceu de Goiânia).

O Topo da Montanha

Depois de temporada de sucesso em São Paulo e em algumas das principais cidades brasileiras, Lázaro Ramos e Taís Araújo trazem para Goiânia a peça O Topo da Montanha, que reinventa o último dia de Martin Luther King. A apresentação será às 21h30, no Teatro Rio Vermelho. A comédia dramática relembra que, há quase 50 anos, no dia 4 de abril de 1968, o mundo se despedia de Martin Luther King Jr., o pastor protestante e ativista político que se tornou ícone por sua luta pelo amor ao próximo e pelo repúdio à segregação racial norte-americana. Os ingressos custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia). Rua 4, nº 1.400, Centro. Telefone: 4052-0016.

Encerramento da festa

A dupla Henrique & Juliano é a responsável por encerrar a temporada de shows da Exposição Agropecuária de Goiás, a partir das 22 horas. Influenciados pelo sucesso da dupla João Paulo & Daniel, os irmãos que nasceram no Tocantins começaram a se apresentar nas rádios ainda crianças. Mas o sucesso só foi alcançado depois que a dupla se mudou para Goiânia em 2012. Um ano depois, já se destacava no cenário nacional, com o lançamento do primeiro DVD, de onde saíram sucessos, como Mistura louca, Recaídas e Tô Valendo Nada. No show da Pecuária, os rapazes devem cantar canções conhecidas como Cuida Bem Dela e Até Você Voltar. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Mais informações: 3269-6800.

Relembrando as lições de Gandhi

Em convincente caracterização, o ator João Signorelli revive Mahatma Gandhi (1869-1948) no monólogo Gandhi, a Ética Inspiradora, escrito por Miguel Filiage e Bene Catanante. A apresentação será às 20 horas, no Teatro Sesi. Numa espécie de palestra, o líder pacifista indiano aponta possíveis soluções para os conflitos mundiais e repassa sua biografia na forma de uma agradável conversa. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Mais informações: 3269-0800.