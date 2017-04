Programa de Pedro Bial na Globo no antigo horário ocupado por Jô Soares tem data de estreia marcada

Após ser repórter, apresentador de jornal, comandar o Big Brother Brasil por 16 edições e tomar frente de projetos como o "Na Moral" e "Programa com Bial", este último no canal por assinatura GNT, Pedro Bial terá pela frente um novo desafio na telinha.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL, a Globo confirmou para o próximo dia 1° de maio a estreia do talk show do jornalista de 59 anos. Intitulado "Conversa com Bial", o programa irá ao ar no antigo horário ocupado pelo "Programa do Jô", de Jô Soares, logo após o "Jornal da Globo".

O programa, segundo a proposta da emissora, abrirá um canal de diálogo com a sociedade e debaterá temas de relevância social, além de assuntos do cotidiano e comportamentais. Um cenário adaptável ao tema discutido e o envolvimento do apresentador em matérias externas também serão pontos da atração.

"Conversa com Bial" terá a direção de Mônica Almeida, que também comandou outra atração de sucesso da Globo, o "Esquenta!".