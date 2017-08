Programação Goiânia Noise 2017

Sexta (18/08)

Palco 1

19h Black Lines (GO)

20h Canábicos (MG)

21h Uganga (MG)

22h Bob Malmström (FIN)

23h Jukebox From Hell (GO)

00h Ineffable Act (GO)

01h Camisa de Vênus Toca Raul (BA)



Palco 2

19h30 Half Bridge (GO)

20h30 Sã (GO)

21h30 Necro (AL)

22h30 Mice Mob (GO)

23h30 Rollin’ Chamas (GO)

00h30 Project46 (SP)



Sábado (19/08)

Palco 1

16h30 Templates (GO)

17h30 Revolted (GO)

18h30 La Morsa (GO)

19h30 Suco Elétrico (RS)

20h30 Las Diferencias (ARG)

21h30 Monstros do Ula Ula (RJ)

22h30 Cólera (SP)

01h Pato Fu (MG)



Palco 2

17h Ok Johnny (GO)

18h The Baudelaires (PA)

19h Desastre (GO)

20h Señores (GO)

21h Nenê Altro (SP)

22h Mechanics (GO)

23h Tati Bassi (SP)

23h50 Odair José (GO)



Domingo (20/08)

Palco 1

17h Acéfalos (GO)

18h DogMan (GO)

19h Os Gringos (MG)

20h Stoned Jesus (UKR)

21h Sheena Ye (GO)

22h20 Raimundos (DF)



Palco 2

17h30 Light River Company (GO)

18h30 Red Mess (PR)

19h30 The Dirty Coal Train (POR)

20h30 Rocca Vegas (CE)

21h30 Relespública (PR) + Edgard Scandurra (SP)