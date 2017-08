Programação de espetáculos do Festival de Teatro da Feteg 2017

Quinta-feira (17)

20h - Mundo Cão, do Coletivo Curiar Feteg, no Teatro Zabriskie

Sexta-feira (18)

19h - Assombração, da Esqueteria Macacos, no Teatro Cidade Livre

21h - Sertãohamlet, da Sertão Teatro Infinito Cia., no Zabriskie

Sábado (19)

17h - Nem Um Nem Outro, da Cia. Zabriskie Teatro, no Zabriskie

19h30 - Maria Bonita Flor de Mandacaru, da Cia. Teatro do Maleiro Formas Animadas y Títeres, no Teatro Cidade Livre

Domingo (20)

10h - Dois Patetas Espatifados, da Trupicão Cia de Teatro, no Bosque dos Buritis

19h - O Cabra que Matou as Cabras, daCia de Teatro Nu Escuro, no Teatro Zabriskie

Terça-feira (22)

20h - O Fim de Um Começo, Cia. de Teatro Boca Grande, no Teatro Sonhus (Lyceu de Goiânia)

Quarta-feira (23)

21h - A Plástica Desnecessária, da Sem Nome Cia. de Teatro, no Teatro do IEG

Quinta-feira (24)

15h30 - Era Uma vez - Lendas Indígenas, do Experimental de Teatro, na Escola Municipal Barbara de Souza Moraes

21h - Dalí, da Cia. Benedita de Teatro, no Teatro Sonhus (Lyceu de Goiânia)

Sexta-feira (25)

15h30 - Guardiões da Natureza, do Grupo Zumbi dos Palmares, na Escola Estadual Gracinda de Lourdes

19h - A Caravana da Ilusão, da Trupe dos Cirandeiros, no Teatro Cidade Livre

21h - Katatonisch, doGrupo Bastet, no Teatro Sonhus (Lyceu de Goiânia)

Sábado (26)

19h - Árvore dos Mamulengos, da Cia. de Teatro Sala 3, no Teatro Zabriskie

21h - A Clara do Ovo, do Arte & Fatos - PUC Goiás, no Teatro Sonhus (Lyceu de Goiânia)

Domingo (27)

19h - Farsa da Boa Preguiça, do Grupo de Teatro Guará - PUC Goiás, na Praça Universitária

20h - O Despertar da Primavera, da Anthropos Campanhia de Arte, no Teatro Zabriskie