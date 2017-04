■ Quinta-feira 18h - Abertura do festival com DJs Delano e Pablo Kossa ■ Sexta-feira 13h - Degustação harmonizada com Carolina Oda (SP) no Haikai Jardim Gastronômico (Inscrição: R$ 200) 14h - Abertura do festival 14h30 - Palestra Criação de Rótulos de Cervejas com Bento Ferreira (Porto Alegr...