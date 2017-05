Professora casa com personal que a ajudou a emagrecer 48 kg

Com quase 120 kg e um histórico de obesidade na família, a professora capixaba Angela Tonon, 26 anos, decidiu mudar seu estilo de vida e conseguiu emagrecer 48 kg em apenas dez meses. Moradora de Aracruz (ES), a história de dedicação e superação está atrelada a de amor também. Angela se apaixonou pelo personal trainer Maicon Alexandro da Silva, que a ajudou na perda de peso, e hoje eles estão casados.

“Emagreci 48 kg e ainda me casei com aquele que me incentivou a todo momento. Um dia quando fui levar meus alunos a um torneio em um ginásio na cidade, lembrei que lá tinha uma academia, e resolvi conhecer. O personal foi muito simpático, me tratou super bem, então resolvi voltar e começar no outro dia. Casar com um personal me fez criar ainda mais amor por tudo isso”, explicou.

Angela sempre se alimentou com lanches fora de hora, doces, frituras, massas e comidas gordurosas e o único alimento saudável que conseguia ingerir era o tomate. Até que a professora sentiu que era hora de mudar. “Eu já fui obesa mórbida e pesei mais de 116 kg. Resolvi dar um basta nisso. Quando cheguei aos 99 kg resolvi engordar um pouco mais para me encaixar no perfil de cirurgia bariátrica. Alcancei o peso desejado, fiz os exames para a cirurgia, mas desisti e resolvi emagrecer com reeducação alimentar”.

A professora então partiu para diversas dietas e remédios, mas a diferença aconteceu quando tirou alguns alimentos do cardápio.

Angela contou que não encontrava roupas e era discriminada, conhecida como a "gorda do rosto bonito": "Isso me deixava muito triste. Receber o elogio de alguém e ao mesmo tempo ser criticada. Ouvia ‘você tem um rosto tão lindo, podia emagrecer”.

Atualmente com 68 kg, ela disse como fica o corpo depois de tanto quilos eliminados. “Eu emagreci quase 50 kg e consequência disso foi a flacidez em algumas partes do corpo. Na barriga não foi diferente. A pele deu uma ‘pendurada’ e o umbigo também, mas isso não me incomoda em nada. Uso bermudinhas mais altas para disfarçar”.

No inicio da dieta, a professora começou com caminhadas na rua e exercícios em casa. Depois foi para a academia e treinava duas vezes por dia fazendo exercícios aeróbicos. "Todos os exercícios são válidos. Suba e desça escadas, dê voltas no quarteirão, etc. O que não pode é parar”, disse.

Angela também falou que chegou a duvidar de sua capacidade de emagrecimento. “Comecei a praticar exercícios diariamente, e com muito esforço, garra e determinação, em menos de um ano, alcancei o meu objetivo de perda de peso. Muitos duvidavam que eu conseguiria e até eu cheguei a duvidar. Hoje sou ainda mais feliz.”

A professora deu uma dica para não desanimar. “A corda tem sido minha aliada na perda de peso. Se bate desânimo, já pego uma corda e logo a vontade de aprender mais chega”. Angela posta diariamente dicas para uma vida mais saudável em seu perfil no Instagram. “A mensagem que quero passar é que nunca desista dos seus sonhos. Você é capaz de tudo que deseja, basta querer!”.

Superação

Em Cariacica (ES), a também professora Juliana Lunz criou um 'bolão' chamado ‘Desafio do Emagrecimento’ para incentivar quem quer perder peso. O desafio consiste na medição de gordura todas as sextas-feiras durante dois meses. Quem participa tem que depositar R$ 2 na caixinha e quem conseguir perder mais gordura nesse período leva o dinheiro total.

No último 'bolão' o primeiro colocado levou a grana e o segundo ganhou uma mensalidade na academia. “O bolão é para motivar os alunos a conseguirem o que eles querem”, diz Juliana.

Uma das participantes é a administradora Camila Cassaro Galvão, 26 anos, que perdeu 53 kg em um ano e dois meses. “No começo foi perturbador, mas eu consegui. Eu tinha 118 kg e atualmente estou com 65 kg. Tive acompanhamento com a nutricionista e comecei a fazer a ginástica de segunda à sexta, em média, uma hora por dia”.

A administradora já ganhou dois bolões. “Ganhei o bolão duas vezes. A opção da cirurgia é a última. Acho que todo mundo pode conseguir o que quer, o problema é que as pessoas querem resultado rápido e por isso, na maioria das vezes, optam pela cirurgia e remédio, mas nunca foi uma opção para mim”.