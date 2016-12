Produção planeja estreia grandiosa

O primeiro longa Minha Mãe É uma Peça, o Filme levou mais de 4,6 milhões de pessoas aos cinemas em 2013. Naquele ano, o País bateu recordes com a comédia. Agora, a produção se mantém em sexto lugar na lista de filmes brasileiros mais vistos. O primeiro é de Tropa de Elite 2 (2010), com um público que ultrapassou 11 milhões de pessoas. Com Minha Mãe É uma Peça 2, a aposta continua alta. O filme estará em cartaz em cerca de mil salas, segundo a distribuidora Downtown Filmes. Para se ter uma ideia, Star Wars – Rogue One, o longa mais aguardado do ano, está em 1.263 salas.

Outras comédias que aparecem entre os filmes mais vistos são Se Eu Fosse Você, De Pernas pro Ar e Até que a Sorte nos Separe, enquanto outros gêneros do cinema nacional ainda sofrem para ter público, como avalia o diretor Jayme Monjardim. “As comédias são mais baratas e dão maior rendimento. Quando a gente faz outros gêneros, como Serra Pelada ou Xingu, o público ainda é menor”, diz Monjardim, que dirigiu O Vendedor de Sonhos, também em cartaz. Neste ano, estrearam ainda a ficção científica Um Homem Só e o religioso Os Dez Mandamentos.

Já 2017 terá até o terror de O Rastro. “Países como Rússia e Coreia do Sul cresceram explorando novos gêneros. A comédia aqui fez o trabalho dela e abriu a oportunidade de arriscarmos outras áreas”, diz o produtor LG Tubaldini.