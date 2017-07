Produção e profissionalização do mercado fotográfico e artístico em Goiás entram na pauta de debates

Câmera em mãos e olhar atento. Apesar de se chamar Festival Goyazes de Fotografia, apenas três fotógrafos goianos participam de uma exposição de chamamento público que integra a programação do evento, que será realizado em setembro na Vila Cultural Cora Coralina. Lançado no início do ano, estavam previstas no edital cinco vagas para agentes regionais, e outras cinco para nacionais. A justificativa da curadoria, ilustrada por renomados profissionais atuantes do mercado, a exemplo de Diógenes Moura e Samuel de Jesus, foi sucinta: “O edital assinalava que a comissão julgadora consideraria a originalidade, a qualidade técnica e artística na avaliação dos ensaios. Grande parte dos trabalhos inscritos para a convocatória estadual não apresentou satisfatoriamente todos esses critérios”.

Com um mercado amplo e em crescimento, fruto de uma década povoada por imagens nas ruas, galerias de arte e na web, a fotografia se tornou um artigo valoroso. Apesar de Goiânia ainda não estar no circuito fotográfico nacional, os processos de profissionalização, acesso e serviços alçam outros voos, mesmo que tímidos. O artista visual goiano Guilherme Minoti, por exemplo, precisou ir até a capital paulista para se especializar em fotografia na USP. Foi ele que ficou em primeiro lugar no edital de seleção do Festival Goyazes com a série Jardins Telúricos – Topofilias de Goyaz.

“Imagino que haja muitos fotógrafos bons em Goiás, e outros tantos em estado de latência criativa. Talvez o Estado ainda não ofereça espaços ou eventos suficientes voltados exclusivamente a exposições de fotografia de arte”, pontua. Para ele, a existência de um evento como o Festival Goyazes faz com que o artista regional canalize sua criatividade, a fim de que seus trabalhos ganhem um devido espaço para exposição. “A qualidade da produção está relacionada com as oportunidades de apresentação. Nesse caso, é como diz a máxima: quanto mais, melhor.”

Com leituras de portfólios, palestras e debates com fotógrafos de todo o País, como Milton Guran, Luiz Braga, Guy Veloso e Cássio Vasconcellos, o Festival Goyazes amplia a discussão sobre a fotografia autoral. Também coloca Goiânia entre as capitais com projetos exclusivos de fotografia artística. “Já existem festivais em outras cidades há mais de dez anos. Em Goiânia, só agora começa a se pensar em eventos desse perfil. Muitos dos que participarão das mesas de discussão ou que integram a equipe não puderam se inscrever no processo seletivo”, explica o curador e organizador Wagner de Araújo.

Aquecimento

As poucas alternativas para profissionalização são relacionadas a escolas e cursos técnicos, como Canopus Escola de Fotografia, WA Imagem, Casa da Fotografia Rosary Esteves e a do Senac, a mais antiga. Para Luís Fernando Souza, que se graduou em Fotografia na Cambury, o problema é que ainda não há um mercado consolidado. “Temos poucos espaços à disposição para exposições e poucas opções para profissionalização, mas isso tem mudado. A criação do Projeto F5, que traz ciclo de palestras e workshops com fotógrafos renomados, e a realização do Festival Goyazes estão incentivando o aquecimento do setor.”

Luís é da geração que viu morrer a fotografia analógica e o florescer das facilidades dos processos digitais. Sempre que pode, participa de grupos de fotografia urbana, como o Deriva Fotográfica do Bem e o Coletivo Olhares do Cerrado. Segundo ele, há muita gente em potencial e interesse na fotografia feita em Goiás, mas a produção precisa ser estimulada. “É necessário mais espaço para expor, discutir e aprimorar o nosso trabalho.”