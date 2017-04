Produção da Netflix, 13 Reasons Why toca no tabu do suicídio causado pelo bullying

Assunto da vez, o novo sucesso da Netflix, 13 Reasons Why, está colocando o dedo em uma ferida raramente tocada: o suicídio. Criada de um sucesso literário nos EUA – no Brasil, o livro foi batizado de Os 13 Porquês (Ática, 2009) –, a série teve o mérito de aquecer o debate sobre o tabu, mas agora está desencadeando outra polêmica. Afinal, a indústria do entre...