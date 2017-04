Princesas da Disney são temas de lingeries sensuais; veja os modelos

Quando você era criança provavelmente se divertia com os desenhos da Disney, se bobear, até hoje você gosta. As meninas que eram fãs das princesas com seus longos vestidos ou nem tanto, como a personagem Pocahontas, sempre bem arrumadas, agora podem ter um pouco delas na sua intimidade.

A marca de lingerie Yandy lançou uma coleção sexy inspirada nas princesas da Disney. Cada peça foi feita exaltando a sensualidade particular de cada princesa, como a Cinderela, Elsa, Aurora e Jasmine. Os preços variam entre R$ 75 e R$ 97. Veja abaixo.