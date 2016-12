'Princesa Leia' de 'Star Wars', atriz Carrie Fisher morre aos 60 anos

A atriz Carrie Fisher, que deu vida a personagem “princesa Leia” da saga “Star Wars”, morreu nesta terça-feira (27) aos 60 anos após sofrer um ataque cardíaco neste fim de semana. Fisher estava em um voo de Londres para Los Angeles quando passou mal 15 minutos antes do pouso. Ela havia sido internada em estado crítico, mas não resistiu.

Um representante da família fez o anúncio em nome da filha da atriz, Billie Lourd. Segundo o comunicado, ela morreu ás 8h55 (horário dos Estados Unidos). “Ela era amada pelo mundo e sua ausência será sentida profundamente. Nossa família agradece a todos pelos pensamentos e orações”, declarou o representante Simon Halls.

A estreia de Fisher em filmes foi no ano de 1975, com o longa “Shampoo”. Em 1977, ela entrou para a história do cinema em 1977 ao interpretar a icônica personagem de “Star Wars”. Na época, ela tinha 19 anos. Ela também aparece em "Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca", de 1980, "Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi", de 1983. Em 2015, ela voltou a dar vida a personagem em "Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força". A atriz também participou das gravações de "Star Wars Episódio VIII" com estreia prevista para 2017.