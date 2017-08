Prepare os ouvidos: Melody faz paródia de 'Sua Cara'

A música Sua Cara, do grupo Major Lazer com Anitta e Pabllo Vittar, é um sucesso e já coleciona muitas paródias. Na última quarta-feira, 2, foi a vez de Melody presentear os músicos com sua versão.



Um presente não só a eles, mas também a um fã. A descrição do vídeo informa: "Sua Cara versão falsete… Atendendo a pedido", o que indica que alguém estava ansioso para que ela cantasse o hit de sucesso.

Sua cara versão falsete 🙂😂😂😂😻 Uma publicação compartilhada por Melody (@melodyoficial3) em Ago 2, 2017 às 6:22 PDT