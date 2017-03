Premiado documentário Jonas e o Circo Sem Lona, de Paula Gomes, chega hoje ao Cine Cultura

Era uma vez um garotinho do interior da Bahia, vindo de família circense, que criou seu próprio mundo mágico no quintal da sua casa. É assim que nasceu o documentário Jonas e o Circo Sem Lona, da cineasta Paula Gomes, que entra em cartaz hoje no Cine Cultura. A história de Paula e de Jonas começou em 2006, quando a cineasta deu início a uma pesquisa sobre circos...