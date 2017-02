Prefeitura cancela Carnaval em Pirenópolis

A Prefeitura de Pirenópolis informou nesta segunda-feira (6) que cancelou o Carnaval realizado em praça pública diante de uma série de motivos, entre os quais a situação financeira do país e a baixa arrecadação no município.

Em nota, o prefeito João Batista Cabral disse que "o Carnaval exige grandes investimentos de recursos públicos para a contratação de atrações musicais e estrutura como sonorização, iluminação, palco, sanitários, agentes de trânsito e serviços de limpeza" e que após uma pesquisa de mercado, foi constatado que para um evento mais simples, o gasto mínimo chegaria a R$ 100 mil.

Ainda no comunicado, a Prefeitura afirma que "em respeito à comunidade, determinadas despesas devem ceder lugar àquelas consideradas urgentes, necessárias e prioritárias" e completa "a administração afirma ter cancelado o carnaval com pesar, mas ao mesmo tempo entende que a crise financeira que atinge o município e o país exige que os recursos públicos sejam gastos com critério e em prioridades da população".