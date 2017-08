Prefeito é acusado de trair a mulher com ex-BBB e desabafa em rede social

Após assumirem o namoro no final de julho, Maria Cláudia, a ex-BBB Cacau, e o prefeito do município de Sítio Novo, do Rio Grande do Norte, estão enfrentando acusações de que o relacionamento dos dois surgiu de uma traição.

No caso, Edilson é acusado de trair a ex-mulher com Cacau antes do namoro começar. Chateado com toda a história, o prefeito utilizou seu Instagram para comentar sobre o caso.

“Boatos e matérias sensacionalistas foram vinculados a minha imagem. Propagando notícias que em nada condiz com a realidade. Gostaria de deixar bem claro, que em nenhum momento abandonei a minha filha, a qual tenho um amor imensurável, e com toda certeza, sempre estará presente em todos os momentos da minha vida. Com relação ao meu antigo relacionamento, sinto que chegou ao fim no momento certo. Terminar um relacionamento nunca é fácil, mas o que muitas vezes pode acabar com tristeza, desilusão e mágoas, pode se transformar em felicidade através da tranquilidade”, esclareceu o prefeito.

Cacau, que foi vice-campeã do Big Brother Brasil 16, confirmou o namoro para a QUEM no dia 28 de julho. “É tudo muito recente. Sou péssima com datas. Estamos juntos há uma semana. Nos conhecemos um pouco antes, no São João, mas o relacionamento começou agora em julho. Estou namorando e muito feliz”, contou ela à publicação na época.

Sobre a acusação de traição, a ex-BBB também falou com a revista sobre a polêmica. "São boatos. Não é verdade. Tanto eu como ele éramos solteiros. Ele tem uma filha de um relacionamento passado”, afirmo